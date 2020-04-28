Nilüfer Belediyesinden ihtiyaç sahipleri için

Nilüfer'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maddi zorluk çeken vatandaşların gıda ve temizlik ürünü ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla "Dayanışma Marketi" projesi hayata geçirildi.

Nilüfer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hayırsever vatandaşlar aldıkları ürünleri ihtiyaç sahipleri için ilçenin 8 mahallesinde açılan "Dayanışma Marketi"ne bırakıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar ise bu marketlerden ihtiyacı kadar ürünü alıyor.

Projenin Altınşehir, Çalı, Çamlıca, Ertuğrul, Yüzüncüyıl, Dumlupınar, Görükle ve Karaman mahallelerinde aktif olarak hayata geçirildiğini belirten Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz, destek olmayan isteyen vatandaşların aldıkları ürünleri bu mahallelerin muhtarlıklarına teslim etmesinin yeterli olacağını ifade etti.