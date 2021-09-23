Nilüfer Belediyesine ait araçla içki taşınmasına ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Bursa'da, Nilüfer Belediyesine ait resmi plakalı hafif ticari araçla içki taşınmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından idari soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, belediyeye ait resmi plakalı hafif ticari araçtan başka bir otomobile içki şişelerinin taşınması yer aldı.

Görüntüdeki içki şişelerini taşıyan iki kişiden birinin de belediye çalışanı olduğu öne sürüldü.

Nilüfer Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, belediyeye ait aracın amacı dışında kullanıldığının tespit edildiği aktarılarak, "Kurum yetkililerimizin bilgisi dışında gerçekleşen bu olayla ilgili idari soruşturma süreci başlatılmış olup, gereği yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.