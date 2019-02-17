Son Dakika Haberleri: Nilüfer Belediyespor: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

Nilüfer Belediyespor: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

14 dakika önce

SALON: Cengiz Göllü HAKEMLER: Arzu Emiroğlu, Tuncay SevimNİLÜFER BELEDİYESPOR: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic, (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer) AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Gonzales, Brayelin, Gözde Dal İrgi, Duygu Düzceler, Fulden Ural, Jineiry...

Nilüfer Belediyespor: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0, System.String[]


SALON: Cengiz Göllü 

HAKEMLER: Arzu Emiroğlu, Tuncay Sevim

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic, (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer) 

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR:  Gonzales, Brayelin, Gözde Dal İrgi, Duygu Düzceler, Fulden Ural, Jineiry (Sedef Sazlıdere, Seda Arısoy, Ezgi Akyıldız, Nikoleva Desislava)

SETLER:  25-18, 25-18, 25-20

SÜRE:  83 dakika ( 29, 25, 29)

TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19'uncu haftasında Nilüfer Belediyespor, evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:36 Kaynak: DHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Sazlıdere, Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşinci Gol Geldi! Galatasaray, Kasımpaşa Deplasmanında Göztepe, Deplasmanda Kayserispor'a Mağlup Oldu: 2-1

Trabzonspor, Evinde Aytemiz Alanyaspor'a Mağlup Oldu: 2-0 Real Madrid Evinde Girona'ya Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 20:50:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nilüfer Belediyespor: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]