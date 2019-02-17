Nilüfer Belediyespor: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0
14 dakika önce
SALON: Cengiz Göllü HAKEMLER: Arzu Emiroğlu, Tuncay SevimNİLÜFER BELEDİYESPOR: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic, (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer) AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Gonzales, Brayelin, Gözde Dal İrgi, Duygu Düzceler, Fulden Ural, Jineiry...
SALON: Cengiz Göllü
HAKEMLER: Arzu Emiroğlu, Tuncay Sevim
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic, (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Gonzales, Brayelin, Gözde Dal İrgi, Duygu Düzceler, Fulden Ural, Jineiry (Sedef Sazlıdere, Seda Arısoy, Ezgi Akyıldız, Nikoleva Desislava)
SETLER: 25-18, 25-18, 25-20
SÜRE: 83 dakika ( 29, 25, 29)
TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19'uncu haftasında Nilüfer Belediyespor, evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:36 Kaynak: DHA
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