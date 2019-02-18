Son Dakika Haberleri: Nilüfer Belediyespor: 3-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

Nilüfer Belediyespor: 3-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

1 saat önce

Vestel Venüs Sultanlar Liginin 19.haftasında Nilüfer Belediyespor ile karşılaşan Aydın Büyükşehir Belediyespor rakibine 3-0 mağlup oldu.

Nilüfer Belediyespor: 3-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0, System.String[]
Vestel Venüs Sultanlar Liginin 19.haftasında Nilüfer Belediyespor ile karşılaşan Aydın Büyükşehir Belediyespor rakibine 3-0 mağlup oldu.

Salon: Cengiz Çöllü

Hakemler: Arzu Emiroğlu-Tuncay Sevim

Nilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur, Selin, Buse, Bytsenko, Lazic, Aylin, Aslı

Başantrenör: Alper Hamurcu

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gonzales, Brayelin, Gözde, Duygu, Fulden, Jineiry, Seda, Ezgi, Nikoleva

Başantrenör: Mustafa Umut Uysal

Setler: (25-18), (25-18), (25-20)

Süre: 83 dakika (29, 25, 29) - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:00 Kaynak: İHA

Mustafa Umut, Vestel Venüs, Aydın, Büyükşehir Belediyespor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beyaz Gelincik, Tunceli'nin Ardından Gümüşhane'de Ortaya Çıktı 68'inci NBA All-Star Maçını LeBron James'in Takımı Kazandı

Kayserisporlu Artem Kravets, Göztepe Maçında Çimleri Dövdü Trabzonsporlu Rodallega'dan Taraftara: Yakında Ayrılıyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 11:15:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nilüfer Belediyespor: 3-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]