Nilüfer Belediyespor: 3-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

Vestel Venüs
Sultanlar Liginin 19.haftasında Nilüfer Belediyespor ile karşılaşan Aydın Büyükşehir Belediyespor
rakibine 3-0 mağlup oldu.
Salon: Cengiz Çöllü
Hakemler: Arzu Emiroğlu-Tuncay Sevim
Nilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur, Selin, Buse, Bytsenko, Lazic, Aylin, Aslı
Başantrenör: Alper Hamurcu
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gonzales, Brayelin, Gözde, Duygu, Fulden, Jineiry, Seda, Ezgi, Nikoleva
Başantrenör: Mustafa Umut
Uysal
Setler: (25-18), (25-18), (25-20)
Süre: 83 dakika (29, 25, 29) - AYDIN