Nilüfer Belediyespor: 3 - Beşiktaş: 0

SALON: Cengiz Göllü Voleybol Salonu

HAKEMLER: Ali İhsan Gözü, Barış Karakoyun

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Merve İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Aybüke Özdemir, Atkınson, Hümay Topaloğlu (Resmiye Çakmak, Elif Uzun , Seda Menekşe, Ceren Çınar

BEŞİKTAŞ: Göknur Silen, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Sevval Burnazlar, Verda Lal Akın ( Fırat Aleyna Tuğçe Ersan, Ece Deniz Uçarı, Zülal Çetin, Kardelen Karabıyık, Gökçe Akkaya, Elif Toksoy, Tuana Öztürk)

SETLER: 25-8, 25-16, 25-11

SÜRE: 60 dakika (17, 21, 22)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22'nci hafta heyecanında Nilüfer Belediyespor, evinde ağırladığı Beşiktaş 'ı 3-0'lık skorla yendi.

Mücadeleye oldukça etkili başlayan Bursa temsilcisi, oyunun kontrolünü eline alarak ilk seti 25-8 üstün noktaladı. İkinci sette de kolay sayılar bulan Nilüfer Belediyespor, rakibinin direncine karşın bu seti de 25-16'lık skorla kazandı. Karşılaşmanın son setinde de başarılı bir oyun sergileyen Nilüfer Belediyespor, bu setten 25-11, maçtan da 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.