Nilüfer Belediyespor - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1

TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10'uncu hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor, konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor 'u 3-1'lik skorla yenerek çıkışını sürdürdü.

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