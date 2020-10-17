Nilüfer Belediyespor - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1

SALON: TVF Bursa Cengiz Göllü
HAKEMLER: Nurper Özbar, Ali İhsan GözüNİLÜFER BELEDİYESPOR: Fulden Ural, Mariw Willow Johnson, Buse Ünal, Sarah Grace Wilhite, Yasemin Yıldırım, Susan Isobel Emily Maglio (Buse Kayacan [L], Aslı Tecimer)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Vasilantonaki Anthi, Alexis Rachael Adams, Maret Grothues, Aslıhan Kılıç, Meryem Boz, Hande Korkut (Pınar Atasever [L], Eylül Akarçeşme [L], Ezgi Bektaş, Pelin Özkılıççı)SETLER: 25-19, 25-18, 17-25, 30-28
SÜRE: 127 dakika
TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10'uncu hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor, konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1'lik skorla yenerek çıkışını sürdürdü.
- Kaynak: DHA
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