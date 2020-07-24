Nilüfer Belediyespor'da 4 oyuncu ve bir yardımcı antrenörde koronavirüs çıktı

Nilüfer Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol Takımı'nda 4 oyuncu ve bir yardımcı antrenörde koronavirüs tespit edildi. Tüm takım, kulübün Üçevler Tesisleri'nde karantinaya alındı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor takımı, yeni sezon öncesinde kulübün sağlık sponsoru olan hastanede sağlık kontrolünden geçmiş ve tüm sporcular ile teknik heyete rutin testlerin yanı sıra koronavirüs (Kovid-19) testi de yapılmıştı.