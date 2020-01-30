Nilüfer Belediyespor'da görevler belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Nilüfer Belediyespor'da görevler belirlendi - Son Dakika Spor

Nilüfer Belediyespor'da görevler belirlendi

6 saat önce

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in başkan seçildiği Nilüfer Belediyespor'un yeni yönetim kurulu görev dağılımı yaptı.

Nilüfer Belediyespor'da görevler belirlendi, System.String[]

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in başkan seçildiği Nilüfer Belediyespor'un yeni yönetim kurulu görev dağılımı yaptı.


Nilüfer Belediyespor'un 10. olağan genel kurulunda seçilen yeni yönetim, ilk toplantısını Turgay Erdem başkanlığında yaptı. Üçevler Spor Tesisleri'ndeki toplantıda görev dağılımı yapıldı. Nilüfer Belediyespor'da Asbaşkan Muhammet Aydın olurken, Atakan Çorbacı Asbaşkan Yardımcısı, Mehmet Ali Yumurtacı Sayman, Mustafa Şenyurt da Genel Sekreter olarak seçildi. Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 3 yıl boyunca ekip ruhu içinde başarılı çalışmalar yürüteceklerini belirten Nilüfer Belediyespor Başkanı Turgay Erdem, 21 yıllık Nilüfer Belediyespor tarihinde görev yapan bütün idarecilere teşekkür etti. Profesyonel takımların yanı sıra altyapı ve tesisleşmeye de yeni dönemde büyük önem vereceklerini belirten Başkan Turgay Erdem, "Spor kulüplerinin sürdürülebilir başarısı alt yapı ve tesisleşmede yaptığı yatırımlardan geçiyor. Son bir ayda atletizm, yüzme, jimnastik, karate gibi amatör branşlarda gençlerimiz ülke çapında başarılar kazandı. Biz de bu başarılara yenileri eklemek için sporun bütün branşlarında çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz" diye konuştu. - BURSA

Mustafa Şenyurt, Muhammet Aydın, Turgay Erdem, Sekreter, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:51 Kaynak: İHA
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