Son Dakika Haberleri: Nilüfer Belediyespor'da iki imza
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Nilüfer Belediyespor'da iki imza

19 dakika önce

Nilüfer Belediyespor, hem voleybol hem de hentbol takımlarında birer oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

Nilüfer Belediyespor'da iki imza, System.String[]

Nilüfer Belediyespor, hem voleybol hem de hentbol takımlarında birer oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Voleybolda pasör çaprazı Elif Uzun'u transfer eden Nilüfer Belediyespor, hentbolda da pivot Uğur Erceylan'ı renklerine bağladı.


Hentbol ve voleybolda Bursa'yı en üst liglerde temsil eden Nilüfer Belediyespor, yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle kadrosunu büyük oranda şekillendirdi. Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı son olarak, Bosna Hersek asıllı 28 yaşındaki Elif Uzun'u transfer etti. Pasör çaprazı olarak görev yapan Elif Uzun, bir yıllık sözleşmeyi imzaladı. Bosna Hersek asıllı başarılı sporcu daha önce İlbank, Pursaklar Belediyespor, Çanakkale Belediyespor ve Sarıyer Belediyespor formaları giydi.


Hentbolda da transfer devam ediyor


Önümüzdeki sezon Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde üst sıraları hedefleyen Nilüfer Belediyepor, Erkek Hentbol Takımı'na da, Selkaspor'dan pivot Uğur Erceylan'ı transfer etti. 30 yaşındaki başarılı sporcu, 67 kez Türkiye Hentbol Milli Takım'ında da görev aldı.


Uğur Erceylan daha önce, Mili Piyongo, Özel İdare SK, Gençlerbirliği, Göztepe, Merzifon Belediyepor ve Adıyaman Belediyespor formlarını giydi. - BURSA

Elif Uzun, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:20 Kaynak: İHA
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