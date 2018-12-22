Son Dakika Haberleri: Nilüfer Belediyespor - Halkbank: 3-2

Nilüfer Belediyespor - Halkbank: 3-2

1 saat önce

SALON: Cengiz GöllüHAKEMLER: Hakkı Demiralay, Ali BağdeNİLÜFER BELEDİYESPOR: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic (Aylin Sarıoğlu, Elif Boran, Zeynep Seda Uslu, Aslı Tecimer, Hande Korkut)HALKBANK: Simon Castanede, Ceyda Durukan, Fulden Ural, Aslıhan...

Nilüfer Belediyespor - Halkbank: 3-2, System.String[]


SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Ali Bağde

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic (Aylin Sarıoğlu, Elif Boran, Zeynep Seda Uslu, Aslı Tecimer, Hande Korkut)

HALKBANK: Simon Castanede, Ceyda Durukan, Fulden Ural, Aslıhan Kılıç, Hande Naz Şimşek, Giel Ramos, Sara Sakradzija (Derya Çayırgan, Ada Germen, Duygu Nur Doğan, Hande Naz Şimşek)

SETLER: 23-25, 25-19, 19-25, 25-22, 18-16

SÜRE: 152 dakika (31, 27, 29, 37, 28)

Nilüfer Belediyespor, zorlandığı maçta Halkbank'ı yenerek ligdeki üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10'uncu haftasında Nilüfer Belediyespor, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Halkbank'ı ağırladı. 2 saat 32 dakika süren maç nefes keserken, final setini tie-break sayılarında kazanan Nilüfer Belediyespor, mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Ligde üst üste üçüncü, toplamda ise dördüncü galibiyetini alan Bursa temsilcisi maç sonu büyük sevinç yaşadı. Halkbank ise 10'uncu maçında da kazanamayarak ligdeki 10'uncu mağlubiyetini aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:36 Kaynak: DHA

Duygu Nur, Zeynep Seda, Hande Korkut, Spor
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