Son Dakika Haberleri: Nilüfer Belediyespor hentbol takımı kontrolden geçti
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Nilüfer Belediyespor hentbol takımı kontrolden geçti

57 dakika önce

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı oyuncuları, sağlık kontrolünden geçti.

Nilüfer Belediyespor hentbol takımı kontrolden geçti, System.String[]
Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı oyuncuları, sağlık kontrolünden geçti.

Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa temsilcisi Nilüfer Belediyespor'un Erkek Hentbol Takımı'nın oyuncularının, yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri VM Medical Park Bursa Hastanesi'nde yapıldı. İlk etapta Kaptan Durmuş Mutlu ile Yasin Çalışkan, Ramazan Mutlu, Ömür Pehlivan, Atila Zaman, Furkan Özcan ve Enes Gümüşok bir dizi teste tabi tutuldu. Sporcular kulak burun boğaz, göz, iç hastalıkları, ortopedi ve kardiyoloji bölümlerinde sağlık kontrolünden geçti.

Kontrollerde sporculara eşlik eden ve yoğun bir dönem geçirdiklerini belirten Nilüfer Belediyespor Fizyoterapisti Emrah Vatansever, şunları söyledi:

"Sezon öncesi hazırlık için check-up programı dahilinde sağlık kontrolleri başarıyla gerçekleştirildi. Bu testleri tamamlayarak hazırlık kampı sürecini de başlatmış oluyoruz. Bursa'da 15 günlük bir kamp sürecimiz olacak. Sezon, eylül başı gibi başlayacak. Yaklaşık 2 aylık bir süremiz var. Geçen sezonu çok yoğun geçirdik. Zaman zaman sakatlıklar da oldu. Ama bu, sporun içinde olan bir durum. Elimizden geldiğince bunların üstesinden geldik. Hastanenin hizmetlerinden çok memnunuz. Uzun yıllardır burada çalıştık. Hiçbir sorun yaşamadık. Hem hekimler, hem sağlık personeli, hem de idari personel çok yardımcı oluyor. Her türlü desteği gördük. İşbirliğimiz artarak devam edecek. Bu sezonun da kazasız, belasız, sakatlık olmadan tamamlanmasını temenni ediyoruz. Sezon öncesi takımımız, geçen yıla göre daha iyi bir görüntüde. Sporcularımız daha formda ve daha hazır şekilde. Genç bir kadro kurduk." - BURSA
Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:29 Kaynak: İHA
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