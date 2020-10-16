"Nilüfer Belediyespor Sercan Yıldırım Futbol Akademi" açılıyor - Son Dakika

"Nilüfer Belediyespor Sercan Yıldırım Futbol Akademi" açılıyor

16.10.2020 13:29

- "Nilüfer Belediyespor Sercan Yıldırım Futbol Akademi" açılıyor Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yetenekli çocukların yeşil sahalara kazandırılması hedefiyle yeni bir akademi açılıyor.

- "Nilüfer Belediye spor Sercan Yıldırım Futbol Akademi" açılıyor

BURSA - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yetenekli çocukların yeşil sahalara kazandırılması hedefiyle yeni bir akademi açılıyor.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Belediyespor ve Türkiye Milli Takımı'nda ve Bursaspor'da uzun yıllar forma giyen, sahaların yıldız futbolcusu Sercan Yıldırım iş birliğiyle futbol alanında şehre yeni bir soluk getiriyor. Nilüfer'deki kız ve erkek çocukların futbol yeteneğinin keşfedileceği, "Nilüfer Belediyespor Sercan Yıldırım Futbol Akademi" hayata geçiriliyor.

Akademinin tanıtım toplantısı Nilüfer Belediyesi Halk Evi Basın Toplantı Odası'nda gerçekleşti. Toplantıda Nilüfer Belediyesi'nin yıllardır sanata olduğu kadar spor alanına da yatırım yaptığını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kentte her çocuğun sanatın ve sporun bir dalıyla ilgilenmesi ve seçtiği dalda eğitim alabilmesine yönelik hizmet ürettiklerini ifade etti. Çocukların sporla içiçe bir yaşam sürmesi için hayata geçirilen projelerden bir tanesinin de "Nilüfer Belediyespor Sercan Yıldırım Futbol Akademi" olduğunu dile getiren Başkan Erdem, projenin detaylarını da açıkladı. Başkan Erdem, "Yıllarca Bursaspor forması giyen, Türkiye Milli Takımı'nda yer alan sahaların yıldız ismi Sercan Yıldırım ile birlikte bir futbol akademisi açıyoruz. 'Nilüfer Belediyespor Sercan Yıldırım Futbol Akademi'de bugünden ön kayıtlara başlıyoruz" dedi.

Başkan Erdem, hazırlıkların tamamlanmasının ardından pandemi şartlarına uygun gerekli tedbirler alınarak, akademinin faaliyete geçeceğini söyledi.

Akademide çocukların, alanında en iyi olan kişiler tarafından eğitilerek önce Bursaspor'a, ardından Türk futboluna kazandırılmasını hedeflediklerini dile getiren Başkan Erdem, akademinin diğer bir özelliğinin de kız çocuklarına da yer verilmesi olduğuna dikkat çekti. Erdem konuşmasına şöyle devam etti:

"Projeyi, Sercan Yıldırım ile birlikte yürüteceğiz. Akademinin bir özelliği de yıllarca erkek sporu olarak görülen futbolda kadınlara da yer açmak olacak. Kız çocukları da bu Akademi'ye katılarak futbol eğitimi alabilecekler. Kadın antrenörlerin de görev alacağı Akademi'nin antrenman programları tamamen bilimsel metotlara dayanacak. Antrenör grubu 360 derece performans değerlendirme sistemiyle çalışacak ve ayrıca gönüllü gözlemci ağı olacak. Öncelikle Bursa'da, daha sonra da bütün Türkiye'de oyuncu izleyen bir komite oluşturulacak. Akademide ayrıca futbol eğitimlerinin bir kısmı uzman eğitmenler tarafından İngilizce yapılacak. Böylece çocuklar futboldaki İngilizce terimleri de öğrenmiş olacaklar."

Akademinin teknik sorumlusu ve antrenör ekibinin de bağımsız bir kurul tarafından denetleneceğini ifade eden Başkan Erdem, antrenman programının da Bursa'nın en tecrübeli altyapı uzmanları tarafından hazırlanacağını söyledi. 5-12 yaş grubundaki çocukların alınacağı ve eğitimlerin Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri'nde yapılacağı Akademi'nin, geleceğin yıldız futbolcularını yetiştireceğine inandığını vurgulayan Başkan Erdem, Sercan Yıldırım'a desteğinden ötürü teşekkür etti.

Bugüne kadar yeşil sahalarda, Bursaspor'da ve Milli Takım'da edindiği tecrübeleri Bursa'daki çocuklara aktarmayı hedeflediğini belirten Sercan Yıldırım da, "Bugüne kadar hep futbolcu Sercan Yıldırım olarak karşınızdaydım. Artık futbolun eğitim tarafına da bu harika proje ile adım atmış bulunmaktayım" dedi.

Çalışmaları büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürdüklerini ifade eden Yıldırım, "İşin içinde çocuklar olduğu için gerçekten çok titiz bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Hem genel koordinatörümüz Serhat Bingöl hem de teknik sorumlumuz Osman Aktaş ile birlikte 2 aydır sabah akşam bu projenin üzerinde çalışıyoruz. Akademi sanki yarın başlayacakmış gibi hazırız. Bu akademideki en temel amacımız, şehrimizde başarılı sporcular yetiştirmek olacak. Tam anlamıyla bir akademi olacağız. Sağlık sponsorumuz olan Medicana Bursa Hastanesi ile de, çocuklarımıza düzenli olarak beslenme uzmanı ve çocuk psikolojisi ile ilgili eğitimlerimiz olacak" diye konuştu.

Nilüfer Belediyespor Sercan Yıldırım Futbol Akademi açılıyor
Nilüfer Belediyespor Sercan Yıldırım Futbol Akademi açılıyor
Nilüfer Belediyespor Sercan Yıldırım Futbol Akademi açılıyor
Nilüfer Belediyespor Sercan Yıldırım Futbol Akademi açılıyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Nilüfer Belediyespor Sercan Yıldırım Futbol Akademi' açılıyor - Son Dakika

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