Nilüfer Belediyespor sezonu açtı

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonu için hazırlıklara başladı.
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Tesislerinde teknik kadro ve sporcuların tanışmasının ardından sahaya inen mavi yeşil beyazlı voleybolcular, Başantrenör Tore Aleksandersen yönetiminde yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı.
Nilüferin sultanları, 2 saat süren antrenmanda fizik kondisyon ve manşet çalışması gerçekleştirdi.
HEDEF PLAY-OFF
Yeni sezona genç ve dinamik bir ekiple başlayacaklarını belirten Nilüfer Belediyespor Başkanı Muhammet Aydın
, transfer çalışmalarının da devam ettiğini ifade etti.
Aydın, Geçtiğimiz sezon bizimle olan 4 genç oyuncumuzun sözleşmelerini uzattık. Dış transferde de 6 yeni voleybolcu aramıza katıldı. 2 yabancı ve 1 yerli oyuncu daha transfer ederek kadromuzu şekillendireceğiz. Dünyanın en prestijli ligi olan Vestel Venüs
Sultanlar Liginde hem Nilüferi hem de Bursayı en iyi şekilde temsil ederek, ligde play-off grubuna kalmayı hedefliyoruz dedi.