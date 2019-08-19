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Nilüfer Belediyespor sezonu açtı

1 saat önce

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonu için hazırlıklara başladı.

Nilüfer Belediyespor sezonu açtı, System.String[]
Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonu için hazırlıklara başladı.

Üçevler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesislerinde teknik kadro ve sporcuların tanışmasının ardından sahaya inen mavi yeşil beyazlı voleybolcular, Başantrenör Tore Aleksandersen yönetiminde yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı.

Nilüferin sultanları, 2 saat süren antrenmanda fizik kondisyon ve manşet çalışması gerçekleştirdi.

HEDEF PLAY-OFF

Yeni sezona genç ve dinamik bir ekiple başlayacaklarını belirten Nilüfer Belediyespor Başkanı Muhammet Aydın, transfer çalışmalarının da devam ettiğini ifade etti.

Aydın, Geçtiğimiz sezon bizimle olan 4 genç oyuncumuzun sözleşmelerini uzattık. Dış transferde de 6 yeni voleybolcu aramıza katıldı. 2 yabancı ve 1 yerli oyuncu daha transfer ederek kadromuzu şekillendireceğiz. Dünyanın en prestijli ligi olan Vestel Venüs Sultanlar Liginde hem Nilüferi hem de Bursayı en iyi şekilde temsil ederek, ligde play-off grubuna kalmayı hedefliyoruz dedi.
voleybol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:29 
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