Nilüfer Belediyespor - Vakıfbank: 0-3

SALON: Cengiz Göllü
HAKEMLER: Sadettin Daneri, Tuncay Sevim
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic, (Aylin Sarıoğlu, Hande Korkut
, Aslı Tecimer, Elif Boran)
VAKIFBANK: Cansu Özbay
, Zhu, Kübra Çalışkan
, Kelsey, Lonneke, Zehra Güneş
(Gizem Güney
Örge, Ebrar Karakurt
, Chiara, Buket Gülübay
)
SETLER: 20-25, 19-25, 16-25
SÜRE: 75 Dakika (25, 26, 24) TVF Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nde Vakıfbank
, deplasmanda Nilüfer
Belediyespor'u set vermeden yenerek rahat bir galibiyet elde etti.
TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Vakıfbank, Zhu Ting'in skorer oyunuyla teknik molayı 10-12 önde geçerken, sonrasında Lonneke'nin de file üzerindeki bitiriciliği ile bu seti 20-25 kazandı. İkinci sete de hızlı başlayan Vakıfbank, 9-12 öde girdiği teknik mola sonrası farkı açtı ve 19-25 kazandığı bu set ile birlikte maçta rahatladı. Karşılıklı sayılar ile başlayan üçüncü setin ilk bölümlerinde zorlanan Vakıfbank, yine 9-12 önde girdiği teknik mola sonrasında Kübra'nın etkili servisleriyle farkı 8 sayıya çıkardı ve seti de bu kez 16-25'lik skorla kazanarak maçtan 3-0 galip ayrıldı. Nilüfer Belediyespor'un 4 maçlık galibiyet serisi ise son buldu.
- Bursa