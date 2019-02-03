Son Dakika Haberleri: Nilüfer Belediyespor - Vakıfbank: 0-3

Nilüfer Belediyespor - Vakıfbank: 0-3

1 saat önce

SALON: Cengiz Göllü HAKEMLER: Sadettin Daneri, Tuncay SevimNİLÜFER BELEDİYESPOR: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic, (Aylin Sarıoğlu, Hande Korkut, Aslı Tecimer, Elif Boran) VAKIFBANK: Cansu Özbay, Zhu, Kübra Çalışkan, Kelsey, Lonneke, Zehra Güneş...

Nilüfer Belediyespor - Vakıfbank: 0-3, System.String[]


SALON: Cengiz Göllü 

HAKEMLER: Sadettin Daneri, Tuncay Sevim

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic, (Aylin Sarıoğlu,  Hande Korkut, Aslı Tecimer, Elif Boran) 

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Zhu, Kübra Çalışkan, Kelsey, Lonneke, Zehra Güneş (Gizem Güney Örge, Ebrar Karakurt, Chiara, Buket Gülübay)

SETLER:   20-25, 19-25, 16-25

SÜRE:  75 Dakika (25, 26, 24)

TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Vakıfbank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u set vermeden yenerek rahat bir galibiyet elde etti.

TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Vakıfbank, Zhu Ting'in skorer oyunuyla teknik molayı 10-12 önde geçerken, sonrasında Lonneke'nin de file üzerindeki bitiriciliği ile bu seti 20-25 kazandı. İkinci sete de hızlı başlayan Vakıfbank, 9-12 öde girdiği teknik mola sonrası farkı açtı ve 19-25 kazandığı bu set ile birlikte maçta rahatladı. Karşılıklı sayılar ile başlayan üçüncü setin ilk bölümlerinde zorlanan Vakıfbank, yine 9-12 önde girdiği teknik mola sonrasında Kübra'nın etkili servisleriyle farkı 8 sayıya çıkardı ve seti de bu kez 16-25'lik skorla kazanarak maçtan 3-0 galip ayrıldı. Nilüfer Belediyespor'un 4 maçlık galibiyet serisi ise son buldu.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:21 Kaynak: DHA

Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Hande Korkut, Vakıflar Bankası, Spor
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