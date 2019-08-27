Nilüfer belediyespor, voleybol ve hentbol takımlarını güçlendirdi

Bursa
'da Nilüfer Belediyespor, hem voleybol
hem de hentbol takımlarının kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Voleybolda pasör çaprazı Elif Uzun
'u transfer eden Nilüfer Belediyespor, hentbolda da pivot Uğur Erceylan'ı renklerine bağladı.
Hentbol ve voleybolda Bursa'yı temsil eden Nilüfer Belediyespor, yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle kadrosunu büyük oranda şekillendirdi. Vestel Venüs
Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Bosna Hersek asıllı 28 yaşındaki Elif Uzun'u kadrosuna kattı. Pasör çaprazı olarak görev yapan Elif Uzun, bir yıllık sözleşme imzalandı. Bosna Hersek asıllı başarılı sporcu daha önce İlbank, Pursaklar
Belediyespor, Çanakkale Belediyespor
ve Sarıyer
Belediyespor formaları giydi.
HENTBOLDA DA TRANSERLER DEVAM EDİYOR
Önümüzdeki sezon Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde üst sıraları hedefleyen Nilüfer Belediyepor, Erkek Hentbol Takımı'na da, Selkaspor'dan pivot Uğur Erceylan'ı transfer etti. 30 yaşındaki sporcu, 67 kez Türkiye
Hentbol Milli Takım'ında da görev aldı. Uğur Erceylan daha önce, Mili Piyongo, Özel İdare SK, Gençlerbirliği
, Göztepe, Merzifon
Belediyepor ve Adıyaman
Belediyespor formalarını giydi.