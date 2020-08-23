Nilüfer Belediyespor yeni sezona hazırlanıyor

Nilüfer Belediyespor, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin yeni sezonu için sıkı hazırlanıyor. Nilüfer ekibi hazırlık maçlarına Aydın Büyükşehir Belediyespor ile başladı. İki ekip Bursa 'da Cengiz Göllü Voleybol Salonu'unda karşı karşıya geldi.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 15:31

Kaynak: DHA

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