Nilüfer Caz Tatili Festivali'nde Ceylan Ertem konserinde Haluk Levent sürprizi - Son Dakika

Şarkı sözü yazarlığı ve yorumculuğuyla müzik dünyasında önemli bir yer edinen Ceylan Ertem, seslendirdiği parçalarla festivale renk kattı.

Balat Atatürk Ormanı'nda Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen etkinlik sanatseverlerden ilgi görüyor.

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