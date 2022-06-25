Nilüfer çiçeklerinin açtığı gölde masalsı görüntüler - Son Dakika
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Nilüfer çiçeklerinin açtığı gölde masalsı görüntüler

25.06.2022 11:16

Nilüfer çiçeklerinin açtığı gölde masalsı görüntüler Büyük Menderes Nehri'nin doğduğu gölde nilüfer çiçekleri açtı, görenler hayran kaldı Afyonkarahisar'daki 'Eldere Gölü' göç yolları üzerinde olması sebebiyle de birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde...

Nilüfer çiçeklerinin açtığı gölde masalsı görüntüler

Büyük Menderes Nehri'nin doğduğu gölde nilüfer çiçekleri açtı, görenler hayran kaldı

Afyonkarahisar'daki 'Eldere Gölü' göç yolları üzerinde olması sebebiyle de birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nin doğduğu Eldere Gölü nilüfer çiçekleri ile seyrine doyumsuz bir manzara oluşturuyor. Sucul ot ve sazlıkların arasındaki nilüfer çiçekleri ile süslenmiş gölde doğa meraklıları kayık gezintileri yaparak eşsiz manzaranın tadını doyasıya fotoğraf çektirerek çıkarıyor.

Dinar ilçesindeki Eldere Gölü, son zamanlarda Nilüfer çiçekleriyle doldu. Kamış, hasırotu ve nilüfer bitkileriyle kaplanana Eldere Gölü, kuşların göç yolları üzerinde olması sebebiyle de ayrıca dikkuyruk, ördek, tuna gibi nesli tehlikede olan, göç mevsiminde leylek, balıkçıl, söğütbülbülü ve flamingo gibi kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Hem arkeolojik hem doğal sit alanı olarak koruma altında olan bölgede kayık ile nilüfer çiçekleri arasında İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, gölün eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu vurguladı. Kapankaya, "Bu mevsim Eldere Sazlığında nilüfer mevsimidir. Gerçekten göl aralarında açan nilüferler görülmeye değer bir doğal güzellikle. Nilüferler ile birlikte değişik türlerde çiçeklerin olduğu gölde aynı zamanda başka birçok su canlısı yaşıyor. Burası aynı zaman Büyük Menderese Nehrinin doğduğu yer. Burasının doğal ve tabii güzellikleriyle önemli derecede turizm potansiyeli var. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Büyük Menderes Nehri, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nilüfer çiçeklerinin açtığı gölde masalsı görüntüler - Son Dakika

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