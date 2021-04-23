Nilüfer'de 23 Nisan gururla kutlandı - Son Dakika

Nilüfer'de 23 Nisan gururla kutlandı

23.04.2021 20:26

Nilüfer'de 23 Nisan gururla kutlandı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Nilüfer'de pandemi önlemleri altında kutlandı.

Nilüfer'de 23 Nisan gururla kutlandı

BURSA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Nilüfer'de pandemi önlemleri altında kutlandı. Sınırlı sayıda katılımla gerçekleşen çelenk sunma töreninde Nilüfer Çocuk Korosu'nun verdiği konser ve Nilüfer Bando'nun çaldığı marşlar, törene katılanlara bayram sevinci ve coşkusu yaşattı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yılı, Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle kutlandı.

Pandemi önlemi altında düzenlenen törene katılım da sınırlı tutuldu. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen etkinliklere, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, CHP Bursa İl Başkanlığı İl Sekreteri Turgut Özkan, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Levent Öncü, CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Okumuş, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri ve Başkan Yardımcıları katıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin Atatürk Anıtı önüne çelenk koymasıyla başlayan tören, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla devam etti.

Törende ilk konuşmayı, Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Eda Türkmen yaptı.

Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Eda Türkmen, bir çocuk olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, çocukların yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Türkiye'de çocuklara armağan edilmiş bir bayrama sahip olduklarını söyleyen Türkmen "Ancak bu bayramı kutlamak ne kadar doğru emin olamıyorum. Çocuklara yönelik suçların cezalarının yetersizliği, pandemi ile daha da belirginsizleşen eğitim eşitsizliği, ulaşım haklarımızın kısıtlanması, bilgisayar başında geçirmek zorunda kaldığımız saatlerin sonucu olarak koca bir neslin gelecekte ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşacak olması, çocukların günümüzdeki sorunlarından. Bu sorunları çözmek devletin sorumluluğu. Bu yüzden yetkililere sesleniyorum bu ihmaller artık son bulsun" dedi.

Türkiye'de istismara uğrayan, cezaevlerinde olan ve çalışan çocukların durumuna da rakamlarla dikkat çeken Türkmen, her şeye rağmen umutlu olduklarını belirterek, daha mutlu daha yaşanabilir bir Türkiye'yi, gelecekte, bugünün çocuklarının oluşturacağını ifade etti.

Başkan Erdem: 23 Nisan hep kalbimizde

Çocuklar adına yapılan konuşmanın ardından kürsüye çıkan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

23 Nisan gününün Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşı için çok önemli bir gün olduğunu vurgulayan Başkan Erdem, "Türk halkının egemenliğini ilan ettiği günün ve Meclisimizin kuruluşunun üzerinden 101 yıl geçmiş. Bugün, bu topraklarda egemenliğin kayıtsız şartsız millete emanet edilişinin 101'inci yıldönümü. Biz yetişkinlerin ve ülke yönetiminde söz sahibi olanların, çocuklarımıza yani gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz en değerli miras "özgür bir ülke"dir. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği kurtuluş mücadelesi, bağımsızlık ateşini yakmak ve özgür bir ülke yaratabilmek içindi. Bugün bağımsız bir ülkede yaşayabiliyorsak, bunu özgürlük uğruna can verenlere borçluyuz. Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi saygıyla, şükranla anıyorum.Bize düşen onlardan aldığımız emaneti yaşatmak ve bizden sonraki kuşaklara da özgür bir ülke ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır" diye konuştu.

Başkan Erdem, yeryüzündeki tek çocuk bayramının Türkiye'de kutlanıyor olmasının ve halkın egemenliğini ilan ettiği günün çocuklara adanmasının Atatürk'ün çocuklara duyduğu sevgi ve güvenin ifadesi olduğunu belirtti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın aslında çok büyük etkinliklerle kutlanması gereken bir gün olduğunu da vurgulayan Başkan Turgay Erdem, "Gönül isterdi ki bu bayramı dünya çocuklarının katıldığı devasa bir kortej yürüyüşü ile şenliklerle kutlayalım. Ama ne yazık ki bir salgın hastalık tehdidi ile karşı karşıyayız. O nedenle biz de 'Fark etmez sokakta ya da evde 23 Nisan hep kalbimizde' diyerek dijital ortamlarda çocuklarımıza yönelik atölyeler, söyleşiler ve tiyatro oyunları ile bayramımızı kutluyoruz. Ben bütün Türkiye'nin, bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Geleceğimiz çocuklar kadar temiz, aydınlık, umutlu olsun diyorum. Cumhuriyetimize, bağımsızlığımıza her zaman sahip çıkacağımızı vurgulayarak, bugünü bayram kılan tüm kahramanların önünde saygıyla eğiliyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından Nilüfer Cumhuriyet Meydanı, Nilüfer Çocuk Korosu'nun şarkılarıyla yankılandı. Çocuklar, geçen yıl Nilüfer Belediyesi'nin katkılarıyla sanatçı Ferman Akgül ve Nilüfer Çocuk Korosu'nun seslendirdiği "100 kere 23 Nisan" şarkısı ile "23 Nisan" şarkısını seslendirdi. Nilüfer Bando ekibi de, çaldığı marşlarla coşkuyu artırdı. Törene katılanlar, ellerindeki bayrakları sallayarak Nilüfer Çocuk Korosu ve Nilüfer Bando ekibine eşlik etti.

Başkan Erdem başarılı piyanisti kutladı

Törene katılanlar arasında Almanya'da düzenlenen ve 20'den fazla ülkeden, 200'ün üzerinde katılımcının olduğu XI. Internationaler Wettbewerb "Musikalisches Feuerwerk in Baden-Württemberg" piyano yarışmasında 6-10 yaş kategorisinde en yüksek puanı alarak tüm kategorilerde yarışmanın en iyilerinin belirlendiği "Assoluto Prize" ödülüne hak kazanan 7 kişiden biri olan 7 yaşındaki Ali Keskin de vardı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, törenin ardından Ali Keskin'i makamında ağırlayarak, başarısından dolayı kutladı. Başkanlık koltuğuna da oturan Ali Keskin, elde ettiği başarının sevincini ve neler yaşadığını Başkan Turgay Erdem ile paylaştı.

Nilüfer'de 23 Nisan gururla kutlandı
Nilüfer'de 23 Nisan gururla kutlandı
Nilüfer'de 23 Nisan gururla kutlandı
Nilüfer'de 23 Nisan gururla kutlandı

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Türkiye, Pandemi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nilüfer'de 23 Nisan gururla kutlandı - Son Dakika


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