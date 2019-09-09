Son Dakika Haberleri: Nilüfer'de ağızlar tatlandı
Son Dakika Güncel Haber

Nilüfer'de ağızlar tatlandı

1 saat önce

Nilüfer Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayında binlerce kişiye aşure ikram edecek.

Nilüfer'de ağızlar tatlandı, System.String[]

Nilüfer Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayında binlerce kişiye aşure ikram edecek. Başkan Turgay Erdem, ilk aşure ikramını Minareliçavuş Mahallesi'nde kendi elleriyle yaptı.


Nilüfer Belediyesi, Minareliçavuş Mahallesi'nde başlayan aşure dağıtımını diğer mahallelere de yayacak. Nilüfer Belediyesi ilk aşure ikramını Minareliçavuş Mahallesi'nde yaptı. Pazar alanında yapılan 750 kişilik aşure dağıtımına Belediye Başkanı Turgay Erdem ve başkan yardımcıları katıldı. Aşure kazanının başına geçen Başkan Turgay Erdem, halka ikramda bulundu. Aşureleri Başkan Turgay Erdem'in elinden alan vatandaşlar da ikramdan dolayı teşekkür etti.


Muharrem ayı boyunca Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 20 mahallede 30 bin kişiye aşure dağıtımı yapılacak. Nilüfer Belediyesi ayrıca Halk Evi ve diğer hizmet binalarında da personele aşure dağıtacak. - BURSA

nilüfer belediyesi, Turgay Erdem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, İSPARK'taki fiyat artışıyla ilgili konuştu: Finansal düzenlemeydi
Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanları davetine Kılıçdaroğlu'ndan "başkanlarımız katılacak" yanıtı Bülent Arınç, Babacan ve Davutoğlu'na "hain" denilmesini eleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükşehir Belediye Başkanlarına davet

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 20:23:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nilüfer'de ağızlar tatlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]