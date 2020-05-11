Nilüfer'de balkon tarımı başlıyor - Son Dakika

Nilüfer'de balkon tarımı başlıyor

Nilüfer Belediyesi on binlerce fideyi vatandaşa dağıtıyor

BURSA - Tarımsal üretimi destekleyen çalışmalara imza atan Nilüfer Belediyesi, şehirde yaşayanları balkon tarımına teşvik etmek için ücretsiz olarak domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtıyor. "Fide bizden ürün sizden" sloganıyla düzenlenen kampanya ilk günden büyük ilgi gördü.

Bu dönemi tarıma adayan Nilüfer Belediyesi, çiftçilerin yanı sıra kent insanını da tarımsal üretime teşvik edecek projeleri bir bir hayata geçiriyor. Bu projelerden biri daha bu hafta başlatıldı. "Fide bizden ürün sizden" sloganıyla başlatılan kampanya ile Nilüfer Belediyesi, evinin balkonunda, terasında ya da varsa bahçesinde sebze yetiştirmek isteyenlere ücretsiz fide dağıtıyor. Herkese, kendi ürettiği ürünü dalından koparıp yemenin keyfini yaşatmak ve özellikle de çocukları tarımla tanıştırmak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında, fidelerin dağıtımı Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde yapıldı. Bir hafta boyunca on binlerce fidenin dağıtılacağı kampanyada vatandaşlara, 2 çeşit domates, 5 çeşit biber ve 2 çeşit patlıcan fidesi dağıtılıyor.

Ürünlü'de ekolojik tarım yapan çiftçilerin ürettiği fideleri halka dağıtan Nilüfer Belediyesi'nin kampanyası büyük ilgi gördü. kampanyanın ilk gününde 10 binin üzerinde fide, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde vatandaşlara verildi. Vatandaşlara fide ve beraberinde nasıl ekeceklerine ilişkin bilgi içeren broşürü veren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, dünyanın yaşadığı küresel salgın sürecinde tarımın öneminin bir kez daha gündeme geldiğini belirterek, "Bütün dünyayı saran Korona virüs salgını sürecinde insanların yaşam rutini sekteye uğrayınca doğal olarak tarımsal üretim de bu süreçten etkilendi. Bu nedenle önümüzdeki dönemlerde sebze-meyve konusunda alıştığımız bolluktan mahrum kalabileceğimiz endişesiyle tarımın önemi bir kez daha gündeme geldi. Nilüfer Belediyesi olarak biz bu dönem bir yandan çiftçiyi tarıma teşvik etmek için projeler geliştirirken, diğer yandan da şehirde yaşayan insanları tarımsal üretime teşvik etmek istiyoruz. Bütün halkı tarımla buluşturmak istiyoruz. Balkonlarında, teraslarında, bahçelerinde kendi ürettikleri sebzeleri yetiştirmeleri için fide dağıtıyoruz. Bu dağıtım bir hafta süreyle hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında devam edecek. Bütün Nilüferliler'i balkon tarımı yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Fide alan vatandaşlardan bir de istekte bulunan Başkan Turgay Erdem "Fide dağıtımına ilk günden büyük ilgi gösterilmesi hoşumuza gitti. İnsanlarımızın doğayla, tarımla uğraşma isteğine seviniyoruz. Vatandaşlarımız yetiştirdikleri ürünleri de sosyal medya kanalıyla bizimle paylaşırlarsa çok mutlu oluruz" diye konuştu.

Tarıma teşvik çalışmaları kapsamında daha önce çiftçilere meyve fidanı dağıttıkların, şimdi de sebze fidelerini halkla buluşturduklarını söyleyen Başkan Erdem, Nilüfer Belediyesi'nin tarıma yönelik çalışmalarının artarak devam edeceğini belirtti. Başkan Erdem, "Bundan sonraki süreçte kendi ektiğimiz yerlerdeki ürünleri hasat edip bu ürünleri halkın satın alabilmesine imkan sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Erdem, evlerinden çıkamayan vatandaşların Nilüfer Belediyesi'nin 444 16 03 numaraları çağrı merkezini arayarak taleplerini iletmeleri durumunda evlerine istedikleri fidelerin gönderileceğini de sözlerine ekledi.