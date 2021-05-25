Nilüfer'de belediyeye gelmeden vergi ödeme kolaylığı - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi vatandaşlara emlak vergisi ödeme konusunda büyük kolaylık sağlıyor. Nilüferliler, Halk Evi'nde bulunan veznelerin yanı sıra belediyeye gelmeden mobil vezne, evde ödeme, internet bankacılığı ve birçok farklı yolla emlak vergilerini ödeyebiliyor.

Vatandaşların belediye ile olan her türlü işlemlerini vakit kaybetmeden sür'atle gerçekleştiren Nilüfer Belediyesi, emlak vergisi ödemeleri konusunda da birçok alternatif sunuyor. Emlak vergisi 1. taksit ödemelerinde son günler yaklaşırken, şehrin birçok noktasında yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı vezneler, 31 Mayıs Pazartesi gününe kadar hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Vatandaşlar, Nilüfer Belediyesi Halk Evi, Alaaddinbey, Çalı, Görükle, Göçmen Konutları mahallelerinde yer alan vezneler ile 25 Mayıs Salı günü Hasanağa, 26 Mayıs Çarşamba günü Akçalar, 27 Mayıs Perşembe günü de Kayapa da açılacak olan veznelerden, emlak vergilerini nakit veya kredi kartı ile ödeyebilecek.

Nilüfer Belediyesi vatandaşlara, belediyeye gelmeden pek çok farklı yolla emlak vergisi ödeme imkanı da sunuyor. Vatandaşlar, Nilüfer Belediyesi'nin https://www.e-islem.net/ web sitesinde yer alan "Hızlı Ödeme" menüsü ile www.turkiye.gov.tr e-Devlet Kapısı'nda yer alan Nilüfer Belediyesi'nin "Borç Ödeme" menüsünden vergi ödeme işlemlerini sıra beklemeden, kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

Nilüferliler ayrıca, Nilüfer Cumhuriyet Meydanı, Beşevler Karafatma Heykeli yanındaki Kır Çiçeği Parkı, Ataevler Magazin Outlet Binası yanı, Özlüce Ardıç Park AVM yanı, Yıldırım Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde yer alan Akıllı Vezne Sistemi ile 7/24 nakit veya kredi kartı ile vergi ödemeleri yapılabiliyor. Ayrıca, 7/24 Fast Sistemi ile kolay adres tanımı olan Nilüfer Belediyesi'nin 1910025989 vergi numarası yazılarak da, 1.000 TL'ye kadar olan vergiler de 7/24 ödenebiliyor.

Dileyen vatandaşlar, bütün Halk Bankası şubelerinde yer alan bankolarda, yine aynı bankanın internet bankacılığı ile ATM'lerinden işlemlerini gerçekleştirebilirken, Vakıfbank Bursa Nilüfer şubesindeki 497 şube kodu/ 15800 7293 7677 37 hesap numarasına veya

TR57 0001 5001 5800 7293 7677 37 IBAN numarası ile açıklama bölümüne sicil ya da T.C. Kimlik Numarası yazarak, EFT ve HAVALE yolu ile de vergilerini ödeyebilirler.

Posta çeki ile ödeme yapmak isteyen vatandaşlar ise bütün PTT şubelerinden Nilüfer Belediyesi'nin 488666 numaralı Posta Çeki hesabına, T.C Kimlik numarası ve sicil numarası ile nakit ödeme yapabiliyor.

"Evde Ödeme" hizmeti

Nilüfer Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlar ile engelli bireylere de "Evde Ödeme" hizmeti sunuyor. 65 yaş üstü vatandaşlar ve engelli bireylerin vergi ödemeleri için Nilüfer Belediyesi'nin 444 16 03 numaralı telefonunu araması ya da bulundukları mahallelerin muhtarlıklarına müracaat etmeleri yeterli oluyor. Nilüfer Belediyesi'nde görevli tahsildarlar, talep edilen adreslere giderek, vatandaşların nakit ya da kredi kartı ile emlak vergisi ödemelerini gerçekleştiriyor.

Nilüfer Belediyesi'nin, iki adet "Mobil Vezne" aracı da, vatandaşlara kendi mahallelerinde hizmet veriyor. 25 Mayıs Salı günü saat 10.00-12.00 saatleri arasında Karaman Mahallesi ile 29 Ekim Mahallesi'nde, 13.00-15.00 saatleri arasında da Beşevler Mahallesi ile Yüzüncüyıl Mahallesi'nde hizmet verecek olan Mobil Vezne aracı, 26 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00-12.00 arasında Konak ile Ertuğrul mahalleleri, 13.00-15.00 arasında da Kültür ile Özlüce mahallelerinde yer alacak. 27 Mayıs Perşembe günü 10.00-12.00 saatleri arasında Çamlıca ile Üçevler Mahallesi'nde hizmet verecek olan Mobil Vezne, saat 13.00-15.00 arasında da Odunluk ile Demirci mahallelerinde bulunacak. Kızılcıklı Mahallesi sakinlerine 28 Mayıs Cuma günü 10.00-15.00 saatleri arasında hizmet verecek olan Mobil Vezne, Gümüştepe Mahallesi'nde 10.00-12.00, Ürünlü Mahallesi'nde de 13.00-15.00 saatleri arasında hizmet verecek. Mobil Vezne aracı, emlak vergisi 1. taksit ödemelerinin son günü olan 31 Mayıs Pazartesi günü ise İrfaniye Mahallesi'nde 10.00-12.00 saatleri arasında, Büyükbalıklı Mahallesi'nde 13.00-15.00 saatleri arasında ve Gökçe Mahallesi'nde de 10.00-15.00 saatleri arasında hizmet verecek. - BURSA