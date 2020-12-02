Nilüfer'de bütün pazarlar hafta içinde kurulacak - Son Dakika

Nilüfer'de bütün pazarlar hafta içinde kurulacak

02.12.2020 09:59
Nilüfer'de bütün pazarlar hafta içinde kurulacak, System.String[]

Nilüfer Belediyesi, hafta sonlarında uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle pazarların kurulacağı günleri düzenledi.

Nilüfer Belediyesi, hafta sonlarında uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle pazarların kurulacağı günleri düzenledi. Yeni düzenlemeyle hafta sonları kurulan pazarlar hafta içine alındı. Nilüfer Belediyesi ayrıca sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşların acil ihtiyaçları için de ekipleriyle görev başında.

Nilüfer Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bir çok alanda düzenlemeye gitti. İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Nilüfer Belediyesi de önlemler aldı. Bu kapsamda vatandaşların mağdur olmaması için bazı mahallelerde hafta sonları kurulan pazarlar hafta içine alındı. Yeni düzenlemeye göre daha önceleri hafta sonları kurulan İhsaniye, Konak, Batıkent ve Göçmen Konutları pazarları ile İhsaniye Giyim Pazarı artık pazartesi günleri kurulacak.

Yine hafta sonları kurulan Görükle Semt Pazarı perşembe günleri, Kızılcıklı, Altınşehir, Ataevler pazarları da bundan sonra cuma günleri vatandaşa hizmet verecek. Öte yandan Çamlıca Köylü Pazarı, Karaman Köylü Pazarı ile Beşevler Pazarı da bu süreçte salgın önlemleri kapsamında yeni bir karara kadar kurulmayacak.

Pazarlarla ilgili düzenlemeler 3 Aralık tarihinde itibaren yürürlüğe girecek.

Nilüfer Belediyesi zabıta ekipleri de pazarlardaki denetimleri daha da artıracak. Ekipler, bulaş ortamı oluşmaması için pazarlardaki yoğunluğun önüne geçmek amacıyla girişleri kontrol altında tutacak. Denetim yapan ekipler, hem pazarcı esnafının hem de vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını sağlayacak.

Belediye binalarında hizmet 10.00-16.00 saatleri arasında

Yeni kısıtlamalar uyarınca Nilüfer Belediyesi'ne ait bütün binalar hafta sonları hizmete kapalı olacak. Yine kültürevleri, müzeler ve kütüphaneler de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olacak. Nilüfer Belediyesi'nin bütün birimleri İçişler Bakanlığı genelgesi kapsamında hafta içi 10.00 ile 16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

65 yaş ve üstüne destek

Nilüfer Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşların bu süreçte yanlarında olmaya devam ediyor. Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Nilüfer Belediyesi'nin 444 16 03 numaralı telefonundan arayıp talepte bulunan vatandaşların, ilaç ve market alışverişi gibi acil ihtiyaçlarını karşılayacak. - BURSA

Nilüfer'de bütün pazarlar hafta içinde kurulacak
Nilüfer'de bütün pazarlar hafta içinde kurulacak
Nilüfer'de bütün pazarlar hafta içinde kurulacak
Nilüfer'de bütün pazarlar hafta içinde kurulacak

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nilüfer'de bütün pazarlar hafta içinde kurulacak - Son Dakika


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