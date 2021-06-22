Üye Girişi
Nilüfer'de caz dolu günler başladı - Son Dakika

Nilüfer'de caz dolu günler başladı

22.06.2021 12:04

- Nilüfer'de caz dolu günler başladı Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Caz Tatili ile sanatseverleri doğada müzikle buluşturuyor.

- Nilüfer'de caz dolu günler başladı

BURSA - Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Caz Tatili ile sanatseverleri doğada müzikle buluşturuyor. 6. Nilüfer Caz Tatili'nin ilk konserini Sonic Boom verdi. Balat Atatürk Ormanı'ndaki konseri izleyenler doğanın eşsiz güzelliği altında doyasıya caz keyfi yaşadı.

Nilüfer Belediyesi, 2016 yılından bu yana düzenlediği Caz Tatili ile bu yıl da sanatseverleri cazın ustaları ile bir araya getiriyor. "Müzik hasadı" temasıyla düzenlenen Caz Tatili konserlerinin tümü açık havada gerçekleşiyor.

Dopdolu programıyla, pandemi döneminde müziğe, konserlere hasret kalan sanatseverleri cazın sevilen isimleri ile buluşturan 6. Nilüfer Caz Tatili, Sonic Boom konseri ile başladı.

Balat Atatürk Ormanı'nda pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen açılış konserine sanatseverlerin ilgisi yoğundu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de konsere katılarak sanatseverlerle birlikte açık havada müzik keyfi yaşadı.

Konser öncesinde açılış konuşması yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, uzun aradan sonra böyle bir etkinlikte halkın karşısına çıkmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Başkan Erdem, pandemi ile mücadelede yeni bir döneme geçilmesiyle, yüz yüze konserlere hasret kalan sanatseverleri ve pandemi nedeniyle konserler veremeyen sanatçıları biraraya getirmekten de mutlu olduklarını ifade etti. "Bugün burada buluşabildiysek, bunu sağlık emekçilerine borçluyuz. Ben bütün sağlık emekçilerine teşekkür ederek festivalimizi başlatmak istiyorum" diyerek sağlık emekçilerini unutmayan Başkan Erdem, Nilüfer Caz Tatili'nin Dünya Müzik Günü'nde başlıyor olmasının da ayrıca anlamlı olduğunu vurgulayarak, herkese müzikle dolu keyifli anlar diledi.

Sonic Boom coşturdu

6. Nilüfer Caz Tatili'nde sahne alan ilk grup olan Sonic Boom, konserde, bestelerin yanı sıra r&b, hip-hop ve elektronik müzik hitlerini de özgün tarzıyla yeniden yorumlayarak çaldı. Vokalde müzikseverlerin yakından tanıdığı Elif Çağlar'ın yer aldığı Sonic Boom grubunda tuşlu çalgılarda Çağrı Sertel, bas gitarda Alp Ersönmez ve davulda Volkan Öktem yer aldı. Grup, muhteşem atmosferde verdiği konserle sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konseri izleyenler zaman zaman alanda dans ederek günün tadını çıkardı. Konserin sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de dans edenlere eşlik ederek keyifli anlarına ortak oldu.

Caz Tatili dolu dolu

Nilüfer Caz Tatili'nde Sonic Boom konseri öncesinde Nilüfer Belediyesi Sebze Orkestrası da mini bir konser verdi. Enstrümanları sebzelerden oluşan orkestra büyük ilgi gördü.

Nilüfer Caz Tatili'nin ilk gününde çok sayıda etkinlik de vardı. Caz Tatili boyunca devam edecek sokak konserleri büyük ilgi gördü. Bu kapsamda Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası ve Midas Quartet, Balat Atatürk Ormanı'nda, Gökhan ve Enis ikilisi de önce Gençlik Parkı'nda ardından da Gezi Parkı'nda sürpriz konserler vererek çevrede bulunanların gününü renklendirdi.

6.Nilüfer Caz Tatili kapsamında Balat Atatürk Ormanı'nda özel bir sergi de açıldı. İnteraktif bir sergi olan Bahçe'de Diyalog sergisi, sergiyi gezenlere farklı bir deneyim yaşatıyor.

5 Temmuz'da Cenk Erdoğan Trio konseri ile sona erecek olan 6. Nilüfer Caz Tatili'nde 22 Haziran'da Ceylan Ertem, 23 Haziran'da Alp Ersönmez, 24 Haziran'da Çağrı Sertel, 26 Haziran Can Kazaz, 28 Haziran Halil İbrahim Işık Band, 29 Haziran'da Aydın Esen, 30 Haziran'da Jef Giansily Quintet, 1 Temmuz'da Okay temiz, 3 Temmuz'da Barabar, 5 Temmuz'da da Cenk ErdoğanTrio konser verecek. 6. Nilüfer Caz Tatili kapsamında ayrıca çeşitli etkinlik söyleşi ve atölyeler de devam ediyor.

Nilüfer'de caz dolu günler başladı
Nilüfer'de caz dolu günler başladı
Nilüfer'de caz dolu günler başladı
Nilüfer'de caz dolu günler başladı
Nilüfer'de caz dolu günler başladı
Nilüfer'de caz dolu günler başladı
Nilüfer'de caz dolu günler başladı
Nilüfer'de caz dolu günler başladı

nilüfer belediyesi, Haziran, Müzik, Sonic, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Nilüfer'de caz dolu günler başladı - Son Dakika Magazin


Son Dakika

Fazla gelen elektrik faturasını tüketici hakem heyeti tarafından iptal edildi 13:22 Fazla gelen elektrik faturasını tüketici hakem heyeti tarafından iptal edildi 13:16 "Bu kadar rahatlama riskli" diyen Bilim Kurulu üyesinden Delta varyantı uyarısı: Temmuz ve Ağustos aylarına dikkat Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı 12:29 Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı
Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi 11:47 Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu 11:46 Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu 11:29 Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu
Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı 10:55 Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı 10:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı

Son Dakika Haberleri
13:18 Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş
13:16 "Bu kadar rahatlama riskli" diyen Bilim Kurulu üyesinden Delta varyantı uyarısı: Temmuz ve Ağustos aylarına dikkat
12:39 Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim
12:28 Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı
12:10 Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler
12:00 MİT, kırmızı bültenle aranan teröristi etkisiz hale getirdi
11:46 Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu
11:34 CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum
11:29 Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu
11:26 Arkadaş bulma uygulaması Bumble, tüm ofislerini geçici süreyle kapattı
Komşusunu pompalı tüfekle vurdu! Balkona çıkıp şortunu indirerek cinsel organını göstermiş Komşusunu pompalı tüfekle vurdu! Balkona çıkıp şortunu indirerek cinsel organını göstermiş         
13:24
Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş         
13:18
Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim         
12:39
Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler         
12:11
Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış!         
11:47
CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum         
11:34
İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu         
11:20
Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı         
10:46
Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini söylemiş Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini söylemiş         
10:09
1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor!         
10:07
Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü         
10:02
Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti         
09:54
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi         
09:14
Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler         
08:55
İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma         
08:25
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 13:28:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nilüfer'de caz dolu günler başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement