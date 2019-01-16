Son Dakika Haberleri: Nilüfer'de "Caz Tatili"

Nilüfer'de "Caz Tatili"

1 saat önce

Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenleyeceği Uluslararası Nilüfer Caz Tatili 26 Ocak'ta başlıyor.

Nilüfer'de
Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenleyeceği Uluslararası Nilüfer Caz Tatili 26 Ocak'ta başlıyor.

26 Ocak'ta başlayacak Caz Tatili, 17 Şubat'a kadar devam edecek. 5 ayrı mekanda gerçekleşecek festivalde caz dünyasının sevilen isimleri Bursalılarla buluşacak. Caz Tatili'nde 9 konser, 2 film gösteriminin yanı sıra atölye çalışmaları da yapılacak. Caz tutkunlarının heyecanla beklediği Nilüfer Caz Tatili özel bir konserle başlıyor. Caz Tatili'nin açılışını, festivalin onur konuğu olan TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası yapacak. 26 Ocak Cumartesi günü Bursa Akademik Odalar Birliği'nde (BAOB) yapılacak açılışta konser verecek olan TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, aynı zamanda Bursa'da ilk konserini de gerçekleştirmiş olacak.

Nilüfer Caz Tatili'nin sürpriz isimlerinde biri de Kenan Doğulu. Kenan Doğulu İhtimaller Konseri 27 Ocak Pazar günü Merinos AKKM'de gerçekleşecek. Konserde caz rüzgarı estirecek olan Doğulu, şarkılarının caz müzik formlarında yeniden düzenlenmiş versiyonlarını, müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Dolu dolu sürecek Nilüfer Caz Tatili'nde 31 Ocak'ta Erkan Oğur Anatolian Blues, BAOB'ta müzikseverlerin karşısına çıkacak. 3 Şubat'ta Kerem Görsev Quartet ve Tufan Ünalp ile 7 Şubat'ta da Elif Çağlar, Nazım Hikmet Kültürevi'nde sahne alacak sanatçılar arasında. Caz müziğinin sevilen ismi Jülide Özçelik 10 Şubat'ta BAOB'ta, Çağıl Kaya 12 Şubat'ta Uğur Mumcu Sahnesi'nde müzik tutukları ile buluşacak.

Nilüfer Caz Tatili'nin kapanış konserinde de bas gitar virtüözü, besteci Omer Avital 17 Şubat'ta Nazım Hikmet Kültürevi'nde sahneye çıkacak. Nilüfer Caz Tatili kapsamında film gösterimleri ve tango gösterisi de olacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:48 Kaynak: İHA

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