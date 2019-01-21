Son Dakika Haberleri: Nilüfer'de Çocuklar "Rengarek Düşler"De Buluşuyor

Nilüfer'de Çocuklar "Rengarek Düşler"De Buluşuyor

1 saat önce

Nilüfer Belediyesi mahallelerde çocuklara yönelik faaliyetlerine devam ediyor.

Nilüfer'de Çocuklar
Nilüfer Belediyesi mahallelerde çocuklara yönelik faaliyetlerine devam ediyor.

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Rengarek Düşler' her hafta farklı bir mahallede çocuklarla buluşuyor. Ritim, dans, ve canlandırma yollarıyla gerçekleşen çalışmalarda çocuğun sosyalleşmesi, öz güven kazanması, grup içinde roller alıp iş birliği içinde hareket etmesi hedefleniyor. Hafta sonunda İhsaniye ve Yüzüncüyıl mahallerinde yaklaşık 70 çocuk programlara katıldı. Proje kapsamında 2019 yılı Mart ayı sonuna kadar Nilüfer'deki 20 mahallede çocuklarla buluşmalar devam edecek. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:07 Kaynak: İHA

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