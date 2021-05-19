Nilüfer'de coşkulu bayram - Son Dakika

Nilüfer'de coşkulu bayram

19.05.2021 18:16
Nilüfer'de coşkulu bayram, System.String[]

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl da Nilüfer'de coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl da Nilüfer'de coşkuyla kutlandı. Nilüfer Belediyesi, düzenlediği bisiklet korteji ve caddelerde verilen mini konserlerle kentin dört bir yanında bayram sevinci yaşattı. Çelenk sunma töreninde konuşan Başkan Turgay Erdem de "Gençliğin özgürlük ruhuna, cesaretine, umut ve mücadele gücüne sonsuz güvenimiz var" diyerek gençlere mesaj verdi.

102 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a ayak basan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Nilüfer'de her zamanki gibi gurur ve coşkuyla kutlandı.

Pandemi tedbirleri nedeniyle az katılımlı ve önlemler altında yapılan kutlamalar bütün Nilüfer'e bayram havası yaşattı. Nilüfer'de kutlamalar "19 Mayıs'tan Cumhuriyet'e pedallıyoruz" sloganıyla düzenlenen bisiklet korteji ile başladı. 19 Mayıs Mahallesi'nde toplanan, aralarında genç, yaşlı ve engellilerin de olduğu her kesimden vatandaşın bulunduğu bisiklet kortejinin startını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem verdi.

200'ü aşkın bisiklet tutkunu, 19 Mayıs Mahallesi'nden Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'na doğru, marşlar eşliğinde pedal çevirirken, vatandaşlar da balkonlarından, evlerinin önünden alkışlarla ve bayraklarla coşkuya eşlik etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de otobüsle bisiklet kortejine eşlik ederek çevredeki vatandaşların bayramını kutladı. Uğur Mumcu Bulvarı, Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı ve Ata Bulvarı'ndan geçerek Mudanya Yolu'na çıkan kortej FSM Bulvarı'ndan Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'na gelerek turu tamamladı.

Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda protokolün, bisiklet gönüllülerinin, gençlerin ve vatandaşların katılımı ile çelenk sunma töreni düzenlendi. Atatürk Anıtı önündeki törene Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, CHP Bursa Milletvekilleri Yüksel Özkan ve Erkan Aydın, CHP Bursa İl Sekreteri Turgut Özkan, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Levent Öncü de katıldı.

Pandemi kurallarına uygun düzenlenen törende çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, son 2 yıldır bayramları bayram tadında kutlayamamanın hüznünü yaşadıklarını belirtti. Atatürk'ün en büyük eserini emanet ettiği gençlerle ve coşkulu bir kalabalıkla bayram coşkusunu doyasıya yaşamak istediklerini ifade eden Başkan Erdem, şöyle konuştu: "19 Mayıs, aslında bizim hikayemizin başladığı gündür. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda atılan ilk adımdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak basışı Türk kurtuluş mücadelesinin de başlangıcıdır. Dolayısıyla Cumhuriyet tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Emperyalist devletlerin Anadolu'yu işgallerine karşılık olarak Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı o günü, Atatürk Türk gençliğine armağan etmiştir. Atatürk gençliğe sonsuz güven duyuyordu. Gençlik kavramı Atatürk için aynı zamanda yenilikçi fikirleri de ifade ediyordu. Türkiye Cumhuriyeti'ni ileriye götürecek şeyin, yenilikçi-ilerici fikirler olduğunu düşünüyordu. Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı'nın fiilen başladığı 19 Mayıs'ın gençliğe adanması çok anlamlıdır. Çünkü, gençlik cesarettir, umuttur. ve bütün devrimler o cesaretin eseridir. Türkiye Cumhuriyeti işte o cesarete, o ruha emanet edilmiştir."

Başkan Erdem, Türk gençliğinin emanetine her zaman sahip çıkacağını bildiklerini belirtti ve "Gençliğin özgürlük ruhuna, cesaretine, umut ve mücadele gücüne sonsuz güvenimiz var" dedi. Erdem konuşmasını bütün ulusun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak tamamladı.

Konserlerle bayram coşkusu

Törenin ardından Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda Den Den ve Artı 1 isimli müzik grupları mini bir konser vererek alanda bulunanlar bayram sevinci yaşattı.

Daha sonra iki müzik grubu bayraklarla donatılmış iki ayrı otobüsle Nilüfer'i gezerek kentin caddelerinde vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sevincine eşlik etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de gün boyu otobüsle Nilüfer'i cadde cadde gezerek vatandaşların bayramını kutladı. Erdem zaman zaman da otobüsten inerek vatandaşların bayram kutlamalarına eşlik etti. - BURSA

Nilüfer'de coşkulu bayram
Nilüfer'de coşkulu bayram
Nilüfer'de coşkulu bayram
Nilüfer'de coşkulu bayram
Nilüfer'de coşkulu bayram

Mustafa Kemal Atatürk, Turgay Erdem, 19 Mayıs, Bayram, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Nilüfer'de coşkulu bayram - Son Dakika


Son Dakika

Beşiktaş motorları maviliklere sürdü! Siyah-beyazlıların şampiyonluk kutlamaları başladı Beşiktaş motorları maviliklere sürdü! Siyah-beyazlıların şampiyonluk kutlamaları başladı Bangladeş'te son 24 saatte, 4'ü çocuk 16 kişi yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi Bangladeş'te son 24 saatte, 4'ü çocuk 16 kişi yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi Kulüpler Birliği yabancı futbolcu sayısının 14 olması talebini TFF'ye iletti Kulüpler Birliği yabancı futbolcu sayısının 14 olması talebini TFF'ye iletti Genç kızları sahil kabininde görüntüleyen sapık, tutuklandı Genç kızları sahil kabininde görüntüleyen sapık, tutuklandı Çiçek sattığı tezgahına şehit ve gazi aileleri için yazdığı yazı, görenlere duygusal anlar yaşatıyor Çiçek sattığı tezgahına şehit ve gazi aileleri için yazdığı yazı, görenlere duygusal anlar yaşatıyor Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı

Son Dakika Haberleri
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:32 Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
16:45 Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi! G.Saray için seçimin kaderini değiştirecek hamle
16:37 Profesörler antikor ile ilgili sosyal medyada birbirine girdi! Vatandaşlar hangisine inanacağını şaşırdı
16:24 TRT Spor 2 yayın hayatına TRT Spor Yıldız adıyla devam edecek
16:23 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar
16:18 Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı
Hande Yener'in hamamda köpüklü pozu sosyal medyada gündem oldu Hande Yener'in hamamda köpüklü pozu sosyal medyada gündem oldu         
18:21
OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor         
18:12
Burcu Özberk hayranlarına güzel haber! Güney Kore uyarlaması diziyle dönüyor Burcu Özberk hayranlarına güzel haber! Güney Kore uyarlaması diziyle dönüyor         
17:57
Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı         
17:43
10 dakikada 5 farklı yeri yakıp, yakalanınca suçu hayaletlere attı 10 dakikada 5 farklı yeri yakıp, yakalanınca suçu hayaletlere attı         
17:37
Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi         
17:33
Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi         
17:21
Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi! G.Saray için seçimin kaderini değiştirecek hamle Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi! G.Saray için seçimin kaderini değiştirecek hamle         
16:45
5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar         
16:23
4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok         
16:00
Burak Yılmaz'dan, Atiba'ya ilginç itiraf: Şampiyonluğunuz için dua ettim Burak Yılmaz'dan, Atiba'ya ilginç itiraf: Şampiyonluğunuz için dua ettim         
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eleştirisiyle ilgili konuştu: Ne yapalım, alkış mı tutalım? Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eleştirisiyle ilgili konuştu: Ne yapalım, alkış mı tutalım?         
15:50
Hayrete düşürene olay! Yönetmen Babek Horramdin, anne ve babası tarafından öldürüldü ve parçalanarak konteynere atıldı Hayrete düşürene olay! Yönetmen Babek Horramdin, anne ve babası tarafından öldürüldü ve parçalanarak konteynere atıldı         
15:32
Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler! Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler!         
14:53
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu         
14:08
Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı         
13:22
"Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 18:36:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nilüfer'de coşkulu bayram - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement