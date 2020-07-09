Nilüfer'de dağıtılan fideler ürünlerini verdi - Son Dakika

Nilüfer'de dağıtılan fideler ürünlerini verdi

Nilüfer'de dağıtılan fideler ürünlerini verdi Nilüfer Belediyesi'nin mayıs ayında vatandaşlara dağıttığı sebze fideleri ürün verdi.

Nilüfer'de dağıtılan fideler ürünlerini verdi

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BURSA - Nilüfer Belediyesi'nin mayıs ayında vatandaşlara dağıttığı sebze fideleri ürün verdi. Belediyenin dağıttığı domates, biber ve patlıcan fidelerinden alarak balkonlarında veya bahçelerinde yetiştiren vatandaşlar, bu fidelerin ürün vermesiyle üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler.

Tarımın geliştirilmesi, daha çok insanın tarım yapmaya teşvik edilmesi amacıyla kısa sürede çok sayıda projeyi hayata geçiren Nilüfer Belediyesi, bu çalışmaların meyvesini de almaya başladı. Nilüfer Belediyesi'nin çiftçilerin yanı sıra kent insanını da tarıma teşvik etmek amacıyla "Fide bizden, ürün sizden" sloganıyla Mayıs ayında dağıttığı yaklaşık 200 bin fide, Nilüfer'in dört bir yanındaki evlerin bahçelerinde, balkonlarında ürün vermeye başladı.

Yerel tohumlardan üretilen fidelerden alarak bahçesinde ürün yetiştiren Suat Büyükfırat ve eşi Muazzez Büyükfırat, ekolojik şartlarda yetiştirilmiş ürün tüketmeye özen gösterdiklerini belirterek, fide dağıtım kampanyasını da önemsediklerini ifade ettiler. Nilüfer Belediyesi'nden aldıkları fidelerden çok güzel verim aldıklarını söyleyen Suat Büyükfırat, "Domates, biber, patlıcan fideleri almıştık ve fidelerimiz büyüdü. Artık tüketmeye başlayacağız. Çok memnunuz. Sağlıklı gıda adına evimizin bahçesinde kendimiz üretiyoruz. Hiçbir tarımsal ilaç kullanmamamıza rağmen şu ana kadar herhangi bir hastalıkla karşılaşmadık. Ürünlerden memnun kaldığımız için tohum alacağız ve isteyen yakınlarımıza da vereceğiz. Böylece atalık yerli tohumlarımızın çoğalmasına da katkıda bulunacağız. Bu projeden çok memnun olduk" diye konuştu.

Muazzez Büyükfırat da Nilüfer Belediyesi'nden aldıkları fidelerden iyi verim aldıklarını belirterek, "Tohumların yerel tohum olması önemli. Her sene onlardan yetiştirmeye çalışacağım ve aldığım tohumları da çevreme dağıtacağım. Ürün yetiştirmek mutluluk verici. Sağlıklı ve güvenilir gıda üretmek güzel bir şey" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Balkonlarında biber ve patlıcan fidesi yetiştiren Derse ailesi de, Nilüfer Belediyesi'nin bu kampanyasını çok değerli bulduklarını belirterek, bu sayede ürün yetiştirmenin keyfini yaşadıklarını söylediler. 2 yaşındaki oğlu Aslan Uzay ile birlikte biber ve patlıcanlara baktıklarını söyleyen Cihangir Derse, "Nilüfer Belediyesi'nin başlattığı kampanyadan fideleri aldık. Çok güzel bir proje. Balkonumuzda çocuğumuzla birlikte yetiştiriyoruz. Çocuğumuza da doğa sevgisi, yeşili sevme ve sorumluluk alma becerisi kazandırma açısından çok güzel oldu. İlk sebzemizi de aldık. Bu çabayı ilerleterek devam ettireceğiz" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nilüfer'de dağıtılan fideler ürünlerini verdi - Son Dakika
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