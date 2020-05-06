Nilüfer'de Deniz Gezmiş ve arkadaşları anıldı - Son Dakika

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 48'inci yılında Nilüfer'de, Üç Fidan Gençlik Parkı'nda sembolik katılımla anıldı. "Üç Fidan" için üç dakika saygı duruşunda bulunulan törende, parktaki anıta karanfiller bırakıldı.



Ankara Ulucanlar Cezaevi'nde 6 Mayıs 1972 tarihinde idam edilen 68 gençlik hareketinin önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 48'inci yılında Nilüfer'de anıldı.



Üç Fidan Gençlik Parkı'ndaki Üç Fidan Anıtı önünde düzenlenen anma töreni, korona virüs salgını nedeniyle sembolik katılımla gerçekleşti. Törene Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, 68'liler Birliği Vakfı Bursa Temsilcisi Betül Kuyucu, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler katıldı.



Sosyal mesafenin korunduğu anma töreninde açıklama yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, eşit, özgür ve tam bağımsız bir Türkiye için mücadelelerinden asla vazgeçmeyen, 48 yıl önce idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı saygıyla andıklarını belirtti. Erdem, "Biz bugün onların anıları önünde saygıyla eğilmek için idam edildikleri saatte buradayız. Ruhları şad olsun" dedi.



68'liler Birliği Vakfı Bursa Temsilcisi Betül Kuyucu da yaptığı açıklamada "Bir gün, özlenen eşit, özgür, barış dolu bir dünyanın kurulacağına olan inancım tam. Bunun için bugün daha çok mücadele etmemiz gerekiyor, edeceğiz. Denizlerin ve arkadaşlarının, diğer 68'lilerin, ayrıca bağımsızlık ve demokrasi için hayatını kaybeden bütün insanların anıları önünde saygıyla eğiliyorum" ifadelerini kullandı.



Açıklamanın ardından Üç Fidan Anıtı önünde üç dakika saygı duruşunda bulunuldu. Anma töreni Üç Fidan Anıtı'na karanfil bırakılmasıyla sona erdi. - BURSA