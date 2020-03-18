Nilüfer'de dezenfekte seferberliği - Son Dakika
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Nilüfer'de dezenfekte seferberliği

6 saat önce

Kriz masası kurarak korona virüsü salgını riskine karşı tedbirlerini artıran Nilüfer Belediyesi, ilçedeki hastane ve tüm aile sağlığı merkezlerini dezenfekte ediyor.

Nilüfer'de dezenfekte seferberliği, System.String[]

Kriz masası kurarak korona virüsü salgını riskine karşı tedbirlerini artıran Nilüfer Belediyesi, ilçedeki hastane ve tüm aile sağlığı merkezlerini dezenfekte ediyor.


Ülkemizin içinde bulunduğu korona virüsü (COVID-19) salgın riskine karşı önlem olarak belediyenin bütün faaliyetlerini iptal eden ve ardından da belediye binalarını ve kamu alanlarında kent mobilyalarını, ATM vb. vatandaşın çokça temas ettiği alanları dezenfekte eden Nilüfer Belediyesi, tedbirlerini genişletiyor. Bir kriz masası oluşturarak bu süreçteki çalışmalarına yön veren Nilüfer Belediyesi, özellikle dezenfeksiyon çalışmalarında görevlendirilmek üzere belediyenin farklı birimlerinde çalışan gönüllülerden bir ekip oluşturdu ve bu ekibe gerekli eğitimleri vererek, dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı.


Çocuk parklarında, camilerde, kamusal alanlardaki dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, Nilüfer'deki aile sağlığı merkezleri ve muhtarlık binalarında da periyodik aralıklarla dezenfekte etmeye başladı.


Bugünlerde insan sirkülasyonunun ve virüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu sağlık binalarının sterilizasyonuna öncelik veren Nilüfer Belediyesi, çevre sağlığı adına çöp konteynerlerinin sterilize edilmesi yönündeki çalışmalarını da yoğunlaştırdı.


Öte yandan belediye binalarındaki tedbirlerini de artıran Nilüfer Belediyesi, belediye binalarının girişinde temassız ateş ölçerle vatandaşların ateşinin ölçülmesi uygulamasını da başlattı. Ateşi 37.6'nın üzerinde olan vatandaşlar, maske verilerek en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor. Ayrıca vatandaşlar giriş-çıkışlarda el antiseptiği kullanmaya yönlendiriliyor.


Virüsün en çok yaşlıları etkilediği bilgisinden yola çıkarak huzurevinde de bir dizi tedbir alan Nilüfer Belediyesi, İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi'ne ziyaret yasağı getirerek, burada kalan yaşlılara da alınan önlemler konusunda sağlık eğitimleri verdi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:19 Kaynak: İHA

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