Nilüfer'de doğal sütün litresi 5 TL - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi tarafından vatandaşlara sağlıklı gıda sunmak maksadıyla hayata geçirilen Nilüfer Bostan'da günlük ari sertifikasına sahip doğal süt de rafta yerini aldı. Sütün litre fiyatı 5 TL'den vatandaşa satılacak.

Nilüfer Belediyesi'nin halkı sağlıklı gıda ile buluşturma hedefiyle faaliyete geçirdiği Nilüfer Bostan'da, Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 21 kooperatif ve derneğin 102 çeşit ürünü satışa sunuluyor. Nilüfer Belediyesi, tarıma adadığı 2020 yılında, kırsala ve tarıma yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarına sağlıklı gıda satış noktası olan 'Nilüfer Bostan'ı da ekledi. Özel bir firmada üretilen inekten sağılan, el ve hava değmeden paketlenerek ari sertifikası alınarak Nilüfer Bostan'da satışa çıkartılan günlük sütün litresi 5 TL olarak belirlendi.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) aracılığıyla hayata geçirdiği Nilüfer Bostan satış noktalarıyla üretimi artırmayı, yanlış tarım politikaları sonucu toprağa küsen çiftçiyi yeniden üretime teşvik etmeyi, kooperatifleri ve kooperatifçiliği desteklemeyi, çiftçilerin ve özellikle kadınların kırsaldaki çalışmalarına destek vermeyi hedefliyor. İlk satış noktası İhsaniye Mahallesi'nde Nilüfer Belediyesi Halk Evi yanında açılan Nilüfer Bostan'da başta Bursa'daki kooperatifler ve kadın dernekleri olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerindeki kooperatiflerden alınan ürünler ve NİLKOOP tarafından üretilen ya da ürettirilen gıda maddeleri satışa sunuluyor.

"Doğala gel, bostana gel"

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 2020 yılını tarım, 2021 yılını ise gıda yılı ilan ettiklerini dile getirerek, "Pandemi süreci bize sağlıklı gıdaya ulaşmayı zorunlu kılıyor. Dolayısıyla bu yıl içindeki çalışmaların tamamında bunu işleyeceğiz. Bizim geçen yıldan devam eden NİLKOOP adını verdiğimi tarımsal kalkınma kooperatifimiz var. Bu kooperatif kanalı ile yeni alanlar, birimler açmaya çalışıyoruz. Bugün burada bulunduğumuz noktada ilkini açtık. 'Doğala gel, bostana gel' sloganlı ile Nilüfer Bostan adı ile açtığımız merkezimizde, sağlıklı olarak 102 çeşit gıdamız var. Bunları 17 tane farklı kooperatiflerden temin ediyoruz. Bu kooperatiflerin sayısı ve ürün çeşitliliği artacaktır. Türkiye'nin ve Bursa'nın değişik noktalarında bulunan kooperatif ve derneklerden onların yapmış oldukları sağlıklı ürünleri burada tüketici ile paylaşıyoruz" dedi.

"Çocukların gelişmesine de faydalı olacağını düşünüyorum"

"Bugün ilk doğal günlük ari sertifikalı süt satışımız başladı" diyerek sözlerini sürdüren Erdem, "Türkiye'de ari dediğimiz, saf, doğal sütlerden bir tanesi. Bu süt Bursa'da üretiliyor. Bu sütü Türkiye'nin birçok yerinde bulamazsınız. Tüm tüketicilerimizi bu sütlerden faydalanmaları konusunda tavsiyelerde bulunuyorum. Çocuklarımızın gelişmesine de faydalı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi Kırsal Alan Danışmanı Arca Atay, "Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak, ürünlerimizi çeşitli kooperatiflerden temin ettik. Bu kooperatifleri gezdik, ürünleri nasıl ürettiklerini inceledik, tatlarına baktık ve raflarımıza koyduk. Bugün de ari sütümüz satışa çıktı. Ari süt belgesi almak çok kolay bir iş değil. Çok hijyenik bir ortamda bu işi yapıyor olmanız gerekmektedir. Hayvandan sağılan sütün ele değmeden, hava ile temas etmeden, direkt olarak ambalaja girmesi gerekiyor. Süte herhangi bir ışıl işlem uygulanmadan süt hayvanda neyse şişede de o şekilde" ifadelerini kullandı.

Ürünler 17 kooperatiften temin ediliyor

Nilüfer Bostan'da Bursa'dan Nilüfer, Yıldırım, Karacabey, M. Kemalpaşa, İnegöl Oylat, Mudanya Trilye ve Kulaca, Yalova'dan Çınarcık ve Altınova, Eskişehir'den Odunpazarı ve Sarıckaya, İzmir'den Tire, Artivin'den Hopa olmak üzere toplam 17 kooperatif ve Nilüfer'deki Yolçatı, Misi ve Ürünlü Kadın Dernekleri'nden gelen sağlıklı ürünler halka ulaştırılıyor. Nilüfer Bostan markası ile satışa sunulan ürünler arasında bakliyatlar, menşe'i Bursa olan sebzelerden üretilen turşular ve meyvelerden üretilen reçeller, marmelat ve pestiller halkla buluşuyor. Nilüfer Bostan raflarında yer alan salça, baharatlar, tarhana, kuskus, erişte çeşitleri, yumurta, peynir çeşitleri, tere yağı, zeytin, zeytin yağı, konserve çeşitleri de büyük ilgi görüyor. - BURSA