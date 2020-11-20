Nilüfer'de Dünya Çocuk Hakları Günü - Son Dakika

Nilüfer'de Dünya Çocuk Hakları Günü

20.11.2020 15:40
Nilüfer'de Dünya Çocuk Hakları Günü, System.String[]

Nilüfer Kent Konseyi tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıya düzenlenen etkinlikte, Çocuk Meclisi Evi'nin daha faal kullanılacağı ifade edildi.

Nilüfer Kent Konseyi tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıya düzenlenen etkinlikte, Çocuk Meclisi Evi'nin daha faal kullanılacağı ifade edildi.

20 Kasım 1989'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından "Çocuk Haklarına Dair Sözleşme"nin imzalanmasının ardından dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlanan Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi bir etkinlik düzenledi. İhsaniye Mahallesi'nde "Oyun Engel Tanımaz Parkı"ndaki Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Evi'nde düzenlenen etkinliğe, Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de katıldı.

Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi adına bildiriyi Meclis Başkanı Eda Türkmen okudu. "Çocukların haklarını öğrenmesi, ihlal edildiği durumlarda haklarını koruyabilme bilinci bakımından çok önemli" diyen Türkmen, çocuk hakları sözleşmesinde öne çıkan dört temel ilkeyi hatırlattı. Türkmen, bu ilkeleri; çocuklara yönelik ayrımcılık yapmamak, çocuklarla ilgili bütün yasa ve uygulamalarda önce çocukların yararını düşünmek, çocukların yaşama ve gelişme hakkını gözetmek, her çocuğun görüşlerini özgürce ifade etme ve görüş bildirme hakkı olarak özetledi.

Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nin bu ilkeler çerçevesinde faaliyet gösterdiğini hatırlatan Türkmen, Çocuk Meclisi'nin bugüne kadar ürettiği projelerde çocuk katılımının öncelendiğini söyledi. Çocuk Meclisi'nin öncülüğünde şekillenen ödüllü proje "Oyun Engel Tanımaz Parkı" ve Çocuk Meclisi Evi'nin de Nilüfer Belediyesi'nce çocukların katılımı ile oluşturulduğunu ifade eden Türkmen "Haklarımızın öğretilmekle kalmayıp yaşatıldığı kent olan Nilüfer'de biz çocuklar, karar alma süreçlerine katılarak bu parkı ve "Çocuk Sokağı" projesini tasarladık. Biz çocuklar tarafından tasarlanan park içerisindeki Çocuk Meclisi Evi'ni, hem öğrenmek ve eğlenmek, hem de kentin sosyal yapısına katkı sağlamak isteyen arkadaşlarımızla bir araya gelebileceğimiz bir alan olarak planladık. Şimdi burada daha çok çocuğa sesimizi duyurmak, kentin çocuk diline ortak olmak, akranlarımızla bir araya gelip projeler üretmek istiyoruz" dedi.

Türkmen'in ardından bir konuşma yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlayarak, kurumsal olarak yeni nesili, çocuk ve gençlerin fikirlerini önemseyen ve onları karar alma süreçlerine dahil eden bir politikayı benimsediklerini söyledi. Çocuk Meclisi Evi'nin aktif kullanımı için gereken desteğin sağlanacağı sözünü veren Erdem, "Çocukların istekleri doğrultusunda, katılımcılık konusunda aktif rol üstlenen tüm çocuklar için bir buluşma merkezi olarak tasarlanan Çocuk Meclisi Evi'nin daha faal kullanılması için yine çocukların üreteceği her projeye destek vereceğiz. Çocukların geleceğe iyi hazırlanmaları için ihtiyaç duyulan eğitimleri almalarını destekliyoruz ve en temelde her çocuğun haklarını öğrenmesini ve bu konuda bilinçlenmesini önemsiyoruz. Bizler her çocuğun temel hak ve özgürlüklere sahip ve fırsat eşitliği içinde, sağlıklı, mutlu ve refah içinde bir hayat sürmesini diliyoruz. Onların ihtiyaçlarını onların gözlerinden görmek ve bu şekilde projeler üretmek bizleri de mutlu ediyor" dedi.

Erdem'in ardından kürsüye gelen çocuklar ise, pandemi sürecinde çocuk hakları ihlalleri ve bu süreçte yaşadıkları zorlukları anlattılar. Konuşmaların ardından çocuklar ve ebeveynleri için düzenlenen atölyelere geçildi. Çağdaş Drama Derneği tarafından düzenlenen atölyelerde Remziye Kekeç, çocuklara çağdaş drama eğitimi verirken, Psikolojik danışmanlık ve rehberlik eğitmeni Zafer Algül ise ebeveynlerle birlikte pandemi sürecinde çocuk hakları üzerine "Ama çocuklar haklı" adlı atölye çalışması gerçekleştirdi. - BURSA

Nilüfer'de Dünya Çocuk Hakları Günü
Nilüfer'de Dünya Çocuk Hakları Günü
Nilüfer'de Dünya Çocuk Hakları Günü

Çocuk Hakları Günü, Turgay Erdem, Kent Konseyi, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nilüfer'de Dünya Çocuk Hakları Günü - Son Dakika


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