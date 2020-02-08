Nilüfer'de ekipler 24 saat iş başında - Son Dakika
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Nilüfer'de ekipler 24 saat iş başında

6 saat önce

Kar yağışının Bursa şehir merkezinde etkili olmasıyla birlikte Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler teyakkuza geçti.

Nilüfer'de ekipler 24 saat iş başında, System.String[]

Kar yağışının Bursa şehir merkezinde etkili olmasıyla birlikte Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler teyakkuza geçti. Özellikle kırsal mahallelerde yol açma çalışması aralıksız devam ederken, kent merkezinde de mevkiciler kaldırım ve üst geçitlerde tuzlama yaptı.


Nilüfer Belediyesi karla mücadele ekipleri Bursa'da kar yağışıyla birlikte seferber oldu. Ekipler kar yağışıyla birlikte ilçede çalışmalarını başlattı. 100 personelden oluşan karla mücadele ekipleri 2 vardiya halinde 24 saat süre ile ilçe genelinde görev başında. 8 tuz makinesi, 12 kar küreme makinesi ile kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde ekipler hem tuzlama yapıyor hem de yol açıyor. Merkez mahallelerin yani sıra kar yağışının yoğun olarak etkili olduğu dağ bölgesindeki mahallelerde çalışmalar aralıksız sürüyor.


Kayapa, Kurucesme, Korubasi, Güngören, Maksempınar, Unçukuru, mahalleleri ile Dağyenice, Çalı, İnegazi, Atlas, Kadriye ve Üçpınar Mahallesi'nde yol açma çalışmaları devam ederken, yetkililer Nilüfer'de kapalı yol bulunmadığını açıkladı. Öte yandan Nilüfer merkezinde de Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı mevkiciler kaldırımlar ve üst geçitlerde yayaların geçtiği bölgelerde tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:39 Kaynak: İHA
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