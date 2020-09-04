Nilüfer'de ihtiyaç sahibi öğrenciler unutulmadı - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere, yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul çantası ve kırtasiye seti armağan etti.

Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2020-2021 eğitim öğretim yılı öncesi ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi öğrencileri unutmadı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da belirlenen kriterler neticesi öğrencilere okulda gerekli olan çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı. Kalem, defter, boya başta olmak üzere çok sayıda kırtasiye malzemesinin içinde bulunduğu okul çantalarını alan aileler ve öğrenciler çok mutlu olduklarını belirterek Nilüfer Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. Veliler pandemi sonucu yaşanan belirsizliğe rağmen Nilüfer Belediyesi'nin desteğinin değerli olduğunu da vurguladı. - BURSA