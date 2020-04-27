Nilüfer’de ihtiyaç sahipleri için “Dayanışma Marketi”

Nilüfer Kent Konseyi , Mahalle Komiteleri iş birliğiyle koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde zorda kalan vatandaşların ihtiyaçlarına destek olmak için "Dayanışma Marketi"ni hayata geçirdi.

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Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı

Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti