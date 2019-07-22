Son Dakika Haberleri: Nilüfer'de imzalar atılmaya devam ediyor
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Nilüfer'de imzalar atılmaya devam ediyor

22 dakika önce

Nilüfer Belediyesi Erkek Hentbol Takımı, Şırnak GSİM Spor Kulübü'nden sol kanat oyuncusu Ali Rıza Ertürk'ü transfer ederken, iç transferde de orta oyun kurucu mevkiinde görev yapan Furkan Özcan ile sözleşme yeniledi.

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Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor, iç ve dış transferde sözleşme imzalamaya devam ediyor. Şırnak GSİM Spor Kulübü'nde forma giyen Ali Rıza Ertürk kendisini yeni sezonda Nilüfer Belediyesporlu yapacak sözleşmeyi imzaladı. 1997 doğumlu ve 1.83 cm boyundaki Ertürk, hentbola Ankara Polis Koleji'nde başladı. Milli Piyango, Köyceğiz Belediyespor ve son olarak Şırnak GSİM Spor Kulübü'nde forma giyen Ali Rıza Ertürk, sol kanat mevkiinde görev yapıyor.

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, orta oyun kurucu pozisyonunda forma giyen Furkan Özcan ile olan sözleşmesini de bir yıl daha uzattı. - BURSA
Şırnak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:20 Kaynak: İHA
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