Nilüfer'de kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor - Son Dakika
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Nilüfer'de kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor

6 saat önce

Nilüfer Belediyesi kaçak yapı ile mücadele ekipleri Görükle ve Dumlupınar mahallelerinde kaçak olarak inşa edildiği tespit edilen ev ve iş yerlerinde yıkım işlemi gerçekleştirdi.

Nilüfer'de kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor, System.String[]

Nilüfer Belediyesi kaçak yapı ile mücadele ekipleri Görükle ve Dumlupınar mahallelerinde kaçak olarak inşa edildiği tespit edilen ev ve iş yerlerinde yıkım işlemi gerçekleştirdi.


Kaçak yapı ile mücadeleye devam eden Nilüfer Belediyesi, ruhsata aykırı olan ve kent estetiğini bozan yapılara izin vermiyor. Nilüfer Belediyesi kaçak yapı ile mücadele ekipleri son olarak Görükle ve Dumlupınar mahallelerinde hazineye ve kamuya ait araziler üzerine yapılan kaçak yapıları yıkmak üzere görev başındaydı.


Yıkımların ilk adresi Dumlupınar Mahallesi oldu. Tarım alanı olarak kiralanan, hazineye ait arazi üzerine inşa edildiği tespit edilen lüks konutun yıkımı yapıldı. Emniyet güçlerinin gözetiminde gerçekleştirilen yıkım sonrası Görükle Mahallesi Çeşme Sokak üzerindeki hurdacılara ait alanların, yapı kayıt belgesi olmayan kaçak kısımlarının yıkımı gerçekleştirildi. Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yer aldığı yıkım çalışmalarına yaklaşık 80 personel katıldı. Yıkım çalışmalarının, kaçak yapı varlığı tespit edilen diğer mahallelerde de süreceği kaydedildi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:32 Kaynak: İHA
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