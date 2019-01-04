Nilüfer'de Kar Seferberliği

Nilüfer Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, şehri etkisi altına alan kar yağışı üzerine alarma geçerek Nilüfer'de kapanan yolları açtı.

Nilüfer Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, şehri etkisi altına alan kar yağışı üzerine alarma geçerek Nilüfer'de kapanan yolları açtı.



Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, sabaha karşı etkili olmaya başlayan kar yağışının ardından harekete geçti. Karla mücadele için oluşturulan 9 ekip, 100 personelle iki vardiya halinde 24 saat ilçe genelinde görev başında yer aldı. Ekipler, Bursa genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte greyder, beko loder, kar küreme, tuzlama araçları ve kamyonlarla ilçenin kardan etkilenen bölgelerinde çalışma yaptı.



Çalışmalar sonucu Nilüfer genelinde kapalı yol kalmadı. - BURSA

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