Nilüfer'de Karla Mücadele Ekipleri İş Başında
48 dakika önce
Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, kentin yüksek kesimlerini etkisi altına alan yoğun kar yağışı üzerine harekete geçti.
Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, kentin yüksek kesimlerini etkisi altına alan yoğun kar yağışı üzerine harekete geçti. Ekipler belli bölgelerde kar nedeniyle kapanan yolları temizledi.
Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte sahaya çıktı. Karla mücadele için oluşturulan 6 ekip, 80 personelle iki vardiya halinde 24 saat ilçe genelinde görev başında. Ekipler, Bursa
genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte greyder, beko loder, kar küreme araçları ve kamyonlarla ilçenin kardan etkilenen bölgelerinde temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Çalı, İnegazi, Atlas, Kadriye, Üçpınar
, Kayapa
, Güngören
, Kuruçeşme
, Maksempınar, Korubaşı
ile Unçukuru Mahallelerindeki cadde ve sokaklar, ekipler tarafından ulaşıma açıldı. Nilüfer Belediyesi karla mücadele ekipleri yolların açık kalması için çalışmalarını aralıksız sürdürecek. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:06 Kaynak: İHA
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