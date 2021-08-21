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Nilüfer'de kompost hazırlamayı öğrendiler - Son Dakika

Nilüfer'de kompost hazırlamayı öğrendiler

21.08.2021 10:08
Nilüfer'de kompost hazırlamayı öğrendiler, System.String[]

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Gıda ve Tarım Eğitimleri"nde bu kez, "Basit Kompost Hazırlama Teknikleri" ele alındı.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Gıda ve Tarım Eğitimleri"nde bu kez, "Basit Kompost Hazırlama Teknikleri" ele alındı.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Doç. Dr. Barış Bülent Aşık, kompost, kompostun faydaları, kullanım alanları ile çeşitleri, kompost aşamaları, yöntemleri ve evde kompostlaştırmayı katılımcılarla paylaştı. Nilüfer Belediyesi'nin balkon ve bahçe tarımı yapan kentliler ile kırsaldaki çiftçilere yönelik düzenlediği "Gıda ve Tarım Eğitimleri" devam ediyor. Sebze yetiştiriciliğinden budamaya, tohum alma yöntemlerinden aşılama ve gübrelemeye kadar 24 ayrı konunun yer aldığı eğitim dizisinde bu kez, "Basit Kompost Hazırlama Teknikleri" ele alındı. Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Doç. Dr. Barış Bülent Aşık'ın katılımıyla gerçekleşen eğitim, Nilüfer Belediyesi'nin Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Doç. Dr. Barış Bülent Aşık, yaptığı sunumda kompost, kompostun faydaları, kullanım alanları ile çeşitleri, kompost aşamaları, yöntemleri ve evde kompostlaştırmayı, izleyenlerle paylaştı. Aşık, solucan gübresi oluşturma hakkında da bilgiler verdi.

Doğanın, bünyesine atılan organik atıkları belli bir süre içinde kendi kendine komposta çevirdiğini belirten Doç. Dr. Barış Bülent Aşık, insanların da kompost üretirken doğayı taklit ettiğini, sadece süreci hızlandırdığını söyledi. Organik atıklardan kompost üretildiğini ifade eden Aşık, "Kompost üretimi yaptığımız zaman, çıkardığımız atıkların yüzde 52'sini değerlendirmiş oluyoruz. Bunları kompost yapıp toprağa ilave ettiğimizde toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini düzenlemiş oluyoruz. Bu sayede bitkiler de neşeli oluyor ve verimleri artıyor. Toprağın, olumsuz özelliklerini iyileştirdiğini görüyoruz" dedi. Aşık, kompost üretiminde havalandırma ve oksijen, sıcaklık, nem, optimum PH, biyobozunurluk, besin elementi, dane boyutu ve porozite, serbest hava boşluğu, yoğunluk ve karıştırma gibi şartların yerine getirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

En önemli şartlardan birinin de havalandırma ve nem olduğunu belirten Aşık şöyle devam etti: "Havalandırma, oksijen çok önemli. Mikroorganizmaların yaşayabilmesi için havaya ve neme ihtiyaç var. Ortaya çıkan bir sıkıntı varsa da bu genelde havalanmadan kaynaklı olabiliyor. Kullanılan malzemelerin nem içeriğinin bilinmesi, mikroorganizmaların yaşaması için karbon azot oranının ortama sağlanması da önemli."

Kompostun faydaları ve kullanım alanlarına da değinen Aşık, "Kompost, organik atıkları değerlendirir, toprak yapısını iyileştirir, toprağın havalanmasını, bitkilerin ihtiyacı olan zamanda besin almasını, PH dengesini düzenlemesini sağlar. Ayrıca topraktaki toksinleri etkisiz hale getirir ve bitkileri güçlendirir" şeklinde konuştu.

Soğuk, sıcak ve solucan kompostu olmak üzere üç çeşit kompost olduğunu dile getiren Doç. Dr. Barış Bülent Aşık, çeşitli organik atıklar, park, bahçe ve diğer yeşil atıklar, yemek ve mutfak atıkları ile ahşap işleme, kağıt ve kağıt üretimi atıklarından kompost elde edilebildiğini söyledi.

Kompost yığınının doğrudan güneş ya da yağmur altında bırakılmaması gerektiğine dikkat çeken Aşık, "Özellikle yağmur nedeniyle çok ıslanan bir kompost yığını havasız kalır ve koku yapabilir. Güneş ise kurumaya neden olabilir. Yazın bir ağaç altı, kışın ise yığının hava almasını sağlayacak şekilde üzerine örtülen bir muşamba, bu iş için oldukça uygundur" ifadelerini kullandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Doç. Dr. Barış Bülent Aşık, eğitimin sonunda katılımcıların sorularını da cevapladı. "Basit Kompost Hazırlama Teknikleri" eğitiminden detaylı bilgi almak isteyenler, www.youtube.com/niluferbel adresinden sunuma erişebiliyor. - BURSA

Nilüfer'de kompost hazırlamayı öğrendiler
Nilüfer'de kompost hazırlamayı öğrendiler
Nilüfer'de kompost hazırlamayı öğrendiler

Uludağ Üniversitesi, nilüfer belediyesi, Bursa, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Nilüfer'de kompost hazırlamayı öğrendiler - Son Dakika Ekonomi


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