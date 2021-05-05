Nilüfer'de konforlu ulaşım için asfalt seferberliği - Son Dakika

Nilüfer'de konforlu ulaşım için asfalt seferberliği

BURSA - Korona virüs döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında asfalt, yama, yol açma gibi uygulamalarına hız veren Nilüfer Belediyesi, vatandaşların konforlu ulaşım yapabilmeleri için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Nilüfer Belediyesi, salgın sebebiyle uygulanan tam kapanma sürecini değerlendirerek, kentin cadde ve sokaklarında hem sıcak asfalt kaplaması, hem de bozulan yolları onarıyor. Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özellikle kısıtlamaların olduğu dönemde cadde ve sokaklarda yoğunluğun azalmasıyla birlikte, bu çalışmalarına hız verdi. Vatandaşların konforlu ulaşım yapabilmeleri için yoğun bir şekilde çalışan ekipler, freze uygulamasıyla bozulan yolları kazıyarak, ardından sıcak asfalt kaplaması yapıyor. Nilüfer'i sokak sokak gezen Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca, belirlenen programa göre asfalt yama çalışması yaparak da, bozulan yolları onarıyor.

2021 yılında 25 kilometre asfalt kaplama hedefiyle çalışmalarına başlayan Nilüfer Belediyesi, yılın ilk dört ayında 20 bin ton malzemeyle 8.6 kilometre asfalt kaplama yaptı. 1.8 kilometre uzunluğunda da yenileme çalışması yapan Nilüfer Belediyesi ekipleri, 13 bin 92 ton malzemeyle de asfalt yama uygulaması gerçekleştirdi. Nilüfer Belediyesi ayrıca, 7 kilometre uzunluğunda da yeni yol açtı.