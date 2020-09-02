Nilüfer'de kooperatifler arası dayanışma - Son Dakika

Ovacık Doğal Ürünleri Tüketim Kooperatifi Sorumlusu Tayfun Kırmızıtoprak, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) yöneticileriyle bir raya gelerek yapılabilecek ortak çalışmaları değerlendirdi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde faaliyette bulunan Ovacık Doğal Tarım Ürünleri Kooperatifi yetkilileri Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret ederek yapılacak ortak çalışmaları görüştü. Ziyarette S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) yetkilileri de yer aldı. Görüşmede ürün çeşitliliği ve doğal besinlerin tüketiciye ulaşması noktasında izlenecek yollar ele alınarak, iki kooperatif arasında iş birliği olanakları üzerine konuşuldu.

Ovacık Doğal Tarım Ürünleri Kooperatifi Sorumlusu Tayfun Kırmızıtoprak, ülke çapında önemli işlere imza attıklarını belirtti. Kooperatif olarak kar amacı gütmeden üreticinin malını en yüksek fiyata alıp, tüketiciye doğal kaliteli şekilde ulaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Kırmızıtoprak, çeşitli sosyal sorumluluk projelerine de imza attıklarını ifade etti. 12 ilde 16 şube açtıklarını belirten Tayfun Kırmızıtoprak, kooperatifler arası iş birliğinin çok önemli olduğunu belirtti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin (NİLKOOP) çalışmaları ve hedeflerine değindi. NİLKOOP ile üreticileri ve kadın derneklerini destekleme amacında olduklarını söyleyen Başkan Erdem, insanların sağlıklı gıdayla uluşmasını çok önemsediklerini belirtti. Konaklı'daki tesis ve proje çalışmalarının devam ettiğine değinen Erdem, NİLKOOP ağını kendilerini ispat ederek genişleteceklerini söyledi. Turgay Erdem, Ovacık Doğal Tarım Ürünleri Kooperatifi ile de ortak çalışmalar yapmaktan memnuniyet duyacaklarını sözlerine ekledi. - BURSA