Nilüfer'de 'Küçük Şeyler'e büyük ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nilüfer'de 'Küçük Şeyler'e büyük ilgi - Son Dakika

Nilüfer'de 'Küçük Şeyler'e büyük ilgi

6 saat önce

Nilüfer Belediyesi, Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Küçük Şeyler' adlı filmi sanatseverlerle buluşturdu.

Nilüfer'de 'Küçük Şeyler'e büyük ilgi, System.String[]

Nilüfer Belediyesi, Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Küçük Şeyler' adlı filmi sanatseverlerle buluşturdu. Büyük ilgi gören gösterim sonunda Yönetmen Kıvanç Sezer, izleyicilerle buluşarak söyleşi gerçekleştirdi.


Konak Kültürevi'nde izleyiciyle buluşan 'Küçük Şeyler' adlı filme ilgi büyük oldu. "Babamın Kanatları" filmiyle tanınan Kıvanç Sezer'in yazıp yönettiği film, işsiz kalma sonucu hayatı değişen çiftin yaşamına odaklanıyor. Altın Portakal Film Festivali ve birçok yarışmada ödüle layık görülen film, çiftin yaşadığı bedensel ve ruhsal değişimlere tanıklık ediyor.


Bir buçuk saat süren film sonunda Yönetmen Kıvanç Sezer izleyicilerle söyleşide buluştu. Filmin uzun bir süreçte şekillendiğini ifade eden Kıvanç Sezer, "Bir evlilik hikayesi yazma isteğim vardı. Uzun bir ön hazırlık sonrası bu film ortaya çıktı. Dünya prömiyerimizi Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nde yaptık. Güzel tepkiler aldık. Film günümüzde birçok çiftin yaşadığı sorunları ele alıyor. Hayat mücadelesi ve maddi sıkıntıların evliliğe yansımalarını görüyoruz. Onur karakterinin içinde yaşadığı gerçekliği kabul etmemesi ve direnmesi negatif durumlara yol açıyor. Bu anlamda izleyen birçok seyirci kendiyle benzerlikler bulabiliyor. İçinde yaşadığımız dünya bize umut vermeyince biz çareyi başka alanlarda arıyoruz. Ben filmlerimde sahte umut vermek istemiyorum" dedi.


İzleyicilerin sorularını içtenlikle yanıtlayan Kıvanç Sezer'e, gecenin sonunda Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan da Başkan Turgay Erdem adına teşekkür etti. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:12 Kaynak: İHA
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