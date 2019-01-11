Son Dakika Haberleri: Nilüfer'de Masal Yolculuğu

Nilüfer'de Masal Yolculuğu

59 dakika önce

Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi, yazar, fotoğrafçı, masal araştırmacısı Özcan Yüksek'in "Binbir Gece Masalları" adlı sergisine ev sahipliği yapıyor.

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Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi, yazar, fotoğrafçı, masal araştırmacısı Özcan Yüksek'in "Binbir Gece Masalları" adlı sergisine ev sahipliği yapıyor.

Nilüfer Belediyesi'nin Gümüştepe Mahallesi'nde (Misi) edebiyat dünyasına kazandırdığı Edebiyat Müzesi, 7'den 70'e her yaştan insanı, sanat ve edebiyatla buluşturuyor. Edebiyat Müzesi, son olarak sergi ve söyleşiye ev sahipliği yaptı. Yazar, fotoğrafçı, masal araştırmacısı ve Magma Dergisi Yayın Yönetmeni Özcan Yüksek'in "Binbir Gece Masalları" adlı sergisi, Edebiyat Müzesi'nde açıldı. Serginin açılışında Özcan Yüksek, "Şehrazad'ın Sırları" adlı masal kitabı üzerine konuştu. Sinbad'tan Şehrazad'a kadar masalın inceliklerini paylaşan Özcan Yüksek, "Masalın en büyük sıkıntısı, gerçek olmadığı bilgisinin yaygın olmasıdır. Daha da kötüsü insanlar, kızdığı zaman 'Bana masal anlatma' diye bir tabir kullanır. Halbuki gerçeği masallar anlatır. Bunun bilimsel bir açıklaması var. Masalların bize verdiği bilgiler, geçmiş zamanlarda yaşanmış, ders alınmış olayların hikayelerle harmanlanarak bize aktarılmasıdır. Ben masalların yalancısıyım" dedi.

Söyleşinin sonunda Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, Başkan Mustafa Bozbey adına Özcan Yüksek'e çiçek vererek teşekkür etti. "Binbir Gece Masalları" sergisi, 20 Şubat 2019 tarihine kadar Edebiyat Müzesi'nde açık kalacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:29 Kaynak: İHA

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