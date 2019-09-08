Son Dakika Haberleri: Nilüfer’de müzik coşkusu başladı
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Nilüfer’de müzik coşkusu başladı

34 dakika önce

Bol müzik ve sınırsız eğlencenin adresi Nilüfer Müzik Festivali, dopdolu programıyla başladı.

Nilüfer’de müzik coşkusu başladı, System.String[]

Bol müzik ve sınırsız eğlencenin adresi Nilüfer Müzik Festivali, dopdolu programıyla başladı. Festivale Türkiye'den ve yurt dışından toplam 29 sanatçı ve grup katıldı.

Müzik Festivali, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:25 
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