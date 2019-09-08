Nilüfer’de müzik coşkusu başladı
34 dakika önce
Bol müzik ve sınırsız eğlencenin adresi Nilüfer Müzik Festivali, dopdolu programıyla başladı.
Bol müzik ve sınırsız eğlencenin adresi Nilüfer Müzik Festivali, dopdolu programıyla başladı. Festivale Türkiye'den ve yurt dışından toplam 29 sanatçı ve grup katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:25
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