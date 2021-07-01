Nilüfer'de müzik dolu gece - Son Dakika

- Nilüfer'de müzik dolu gece

BURSA - Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 6. Nilüfer Caz Tatili'nde Cazzip Project ve Fransız piyanist Jef Giansily verdikleri konserle sanatseverlere caz keyfi yaşattı.

Nilüfer'de uzun bir aradan sonra sanatçılarla müzikseverleri bir araya getiren 6. Nilüfer Caz Tatili'nde sahneye bu defa Cazzip Project ve Jef Giansily Quintet çıktı. Balat Atatürk Ormanı'ndaki konserlere ilgi büyüktü.

Bir fusion trio grubu olarak hissettikleri müziği yapmak adına bir araya gelen Cazzip Project, davulda Ertuğrul Biber, basgitarda Eren Turgut ve piyanoda Aslı Özer ile müzikseverlere muhteşem bir konser verdi. Hem akustik hem de elektronik öğeleri harmanlayarak müzik yapan grup, her şarkının ayrı bir hikaye anlattığı 2018 yılında çıkan ilk albümleri Stories'i ve 2020'de çıkan karantina döneminde besteledikleri Skyrunner serisini festival izleyicilerinin beğenisine sundu.

Cazzip Project' in ardından sahne sırası "Jef Giansily Quintet'in oldu. İstanbul'da yaşayan Fransız piyanist Jef Giansily, trompette Hermon Mehari, saksafonda Batu Şallıel, kontrbasda Ozan Musluoğlu ve davulda Ferit Odman ile çıktığı sahnede Nilüfer Caz Tatili izleyicisinin büyük beğenisini kazandı.

Fransız Kültür Merkezi iş birliği ile düzenlenen konser sonunda sahneye çıkan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, konsere katılanlara ve desteklerinden dolayı Fransız Kültür Merkezi'ne de teşekkür etti.