Son Dakika Haberleri: Nilüfer'de öğrencilere ücretsiz çamaşır yıkama imkânı
Son Dakika Güncel Nilüfer'de öğrencilere ücretsiz çamaşır yıkama imkânı - Son Dakika

Nilüfer'de öğrencilere ücretsiz çamaşır yıkama imkânı

6 saat önce

Nilüfer Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik hizmet veren NİL-PAK Çamaşırevi, her yıl yüzlerce öğrenciye ücretsiz çamaşır yıkama imkanı sunuyor.

Nilüfer'de öğrencilere ücretsiz çamaşır yıkama imkânı, System.String[]

Nilüfer Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik hizmet veren NİL-PAK Çamaşırevi, her yıl yüzlerce öğrenciye ücretsiz çamaşır yıkama imkanı sunuyor.


Nilüfer Belediyesi'nin 2014 yılında açtığı NİL-PAK Çamaşırevi, Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin büyük bölümünün ikamet ettiği Görükle'de hizmet vermeye devam ediyor. Sosyal belediyecilik uygulamalarına en iyi örneklerden biri olan NİL-Pak Çamaşırevi, ailelerinden uzakta, yurtlarda veya kiraladıkları evlerde yaşayarak öğrenim gören üniversiteli gençlere büyük kolaylık sağlıyor. Nilpak Çamaşırevi'ne deterjanıyla gelen her öğrenci kayıt yaptırdıktan sonra ücretsiz çamaşırını yıkayabiliyor. Geçen yıl 2 bin 168 öğrencinin faydalandığı uygulamadan bu yılın ilk 10 ayında 400 öğrenci bini aşkın kez yararlandı.


Nilüfer Belediyesi'nin her zaman öğrencilerin yanında olduğunu kaydeden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Nilüfer Belediyesi olarak her zaman öğrencilerle iç içe olduk. Çorba ikramımızın yanında birçok sosyal faaliyetlerle de öğrencilerimizle birlikte oluyoruz. Öğrencilerimizin sıkıntısını iyi biliyoruz ve onlara destek olmak için her zaman üzerimize düşeni yapmaya hazırız. 2014 yılında açtığımız çamaşır evi sosyal belediyecilik hizmetlerine iyi bir örnek. Onların en büyük ihtiyaçlarından birini bu projemizle çözdük" dedi. - BURSA

nilüfer belediyesi, Görükle, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:16 Kaynak: İHA
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