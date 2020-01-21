Nilüfer'de öncelik çocuklar, gençler ve kadınlar - Son Dakika

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem başkan yardımcıları ile birlikte Akçalar ve Fadıllı Mahallesi'nde vatandaşlar ve bölge muhtarları ile bir araya geldi. Gerçekleşen hizmet ve planlanan yatırımları sahada inceleyen Erdem, yatırım planlarında önceliğin, içinde üretim olan; çocukların, gençlerin ve kadınların merkezinde yer aldığı projeler olduğunu söyledi.



Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem bu hafta başkan yardımcıları toplantısını Akçalar Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Her hafta Nilüfer'in bir başka mahallesinde belediye hizmet ve yatırımlarını yerinde incelemek ve planlamak üzere başkan yardımcıları ile bir araya gelen Başkan Erdem, Akçalar ve Fadıllı Mahallesi'nde bölge sakinleri ve muhtarların da talep ve önerilerini değerlendirdi.



Nilüfer Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleşen toplantıya Akçalar, Fadıllı ve Ayvaköy Mahallesi muhtarları ile Akçalar Kadın Derneği üyeleri de katıldı. Toplantı gündeminde Uluabat Gölü'ne kıyısı bulunan Gölyazı, Akçalar ve Fadıllı arasında tekne turlarının düzenlenebilmesi için gerekli altyapın sağlanması, zeytin ve incir alım tesislerinin gerekliliği, spor alanları ve yeşil alan düzenlemelerine hız verilmesi, bölgedeki Nilüfer Belediyesi'ne ait binaların çocuklar, gençler ve kadınların kullanımına yönelik işlevlendirilmesi gibi konular ele alındı.



"En büyük gücümüz Nilüferliler"



Bölgedeki kahvehaneler ve işletmelerde vatandaşlar ve esnafla bir araya gelen Başkan Erdem, halkın gerçek ihtiyaç ve beklentilerinin tespiti ve doğru yatırım gerçekleştirme açısından idari kadronun kırsalda ve merkezde sık sık Nilüferlilerle bir araya gelmesine önem verdikleri kaydetti. Kent yöneticiliğinde, birlikte yönetim anlayışının önemini vurgulayan Başkan Erdem "Göreve ilk başladığımız aylarda belediyemizin 5 yıllık bütçe ve stratejik planlaması için mahalle çalıştayları düzenledik ve yatırım planlarının çatısını oluşturduk. Ancak, gerçekleştirdiğimiz hizmetler ve planladığımız projelerde mümkün olan en büyük fayda üzerinde duruyoruz. Hizmet ve yatırım planlarımızda önceliğimiz içinde kalkınmanın, üretimin ve merkezinde ise çocukların, gençlerin ve kadınların yer aldığı projeler olacak. Nilüfer'i örnek ve lider kent yapan yönetim anlayışımızı, bu dönem de en büyük gücümüz ve paydaşımız olan Nilüferlilerle birlikte sürdüreceğiz" dedi. - BURSA