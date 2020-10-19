Nilüfer'de 'öz şevkat ve psikoloji' atölyesi - Son Dakika

Nilüfer'de 'öz şevkat ve psikoloji' atölyesi

19.10.2020 09:44
Nilüfer'de 'öz şevkat ve psikoloji' atölyesi, System.String[]

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri'nin "Misi Akademi: Kitaplar Eşliğinde Kendimizle Olan İlişkimiz" atölyesine, Uzman Psikolog Reyhan Algül konuk oldu.

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri'nin "Misi Akademi: Kitaplar Eşliğinde Kendimizle Olan İlişkimiz" atölyesine, Uzman Psikolog Reyhan Algül konuk oldu. Algül, iki gün süren atölyede öz şefkat ve psikolojik dayanıklılık kavramları üzerine önemli bilgiler paylaştı.

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri'nin "Misi Akademi" adıyla edebiyattan psikolojiye kadar birçok farklı alanda düzenlediği atölyeler, pandemi nedeniyle dijital ortamda devam ediyor. Misi Akademi son olarak, "Kitaplar Eşliğinde Kendimizle Olan İlişkimiz" atölyesiyle, Uzman Klinik Psikolog Reyhan Algül'ü ağırladı. Büyük ilgi gören atölye, iki gün sürdü.

Reyhan Algül atölyede, Tomas Navarro'nun "Kintsugi" ve Viktor Frankl'ın "İnsanın Anlam Arayışı" kitapları eşliğinde, katılımcıların hayata bakışını olumlu yönde değiştirebilecek önemli bilgiler paylaştı. Atölyenin ilk gününde kintsugi felsefesinden örnekler veren Reyhan Algül, öz şefkatin birey için önemine de değindi. Öz şefkatin kişiye kendisini sevmeyi ve anlamayı öğrettiğini belirten Algül, bu kavramın kişisel gelişimden farklı olduğunu ifade etti. Algün, "Öz şefkat, kendini sevmekten fazlasıdır. Kişinin önce kendisini eksik, kusurlu, yetersiz yönleriyle de kabul etmesidir. Kendisiyle ilişki kuramayan ve kendini kabul edemeyen biri, sevemez. Kendini üstün ve haklı gören her insana, öz şefkatli diyemeyiz. Kişisel gelişim insanlara 'Aynanın karşısına geçin ve kendimi seviyorum deyin' diyor. Bu, yapay oluyor. Bir süre bunu yapsak da, sonrasında inandırıcı gelmiyor" diye konuştu.

Öz şefkatli olmayan birinin anlamını kaybeden bir hayatı olduğuna dikkat çeken Algül, şöyle devam etti: "Öz şefkatli olmayan birinin hayatı, keyifsiz bir hale gelir. Kendi özünüzle olan bağlantıyı kaybediyorsunuz. Aşırı kaygı içinde yaşayıp, depresyon için uygun bir aday haline geliyorsunuz. Kişi, yıkıcı alışkanlıklar ya da bağımlılıklar edinerek, alıngan ve kederli bir hale gelir."

Öz şefkate giden yolun, öz farkındalıktan geçtiğini vurgulayan Reyhan Algül, öz şefkati geliştirmenin yöntemlerini de paylaştı. Atölyenin ikinci gününde Viktor Frankl'ın "İnsanın Anlam Arayışı" kitabını ele alan Reyhan Algül, psikolojik dayanıklılık kavramı ve psikolojik dayanıklılığı artırma yöntemlerini paylaştı. Uzman Klinik Psikolog Reyhan Algün, katılımcıların sorularını da yanıtladı. - BURSA

Nilüfer'de 'öz şevkat ve psikoloji' atölyesi
Nilüfer'de 'öz şevkat ve psikoloji' atölyesi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nilüfer'de 'öz şevkat ve psikoloji' atölyesi - Son Dakika

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