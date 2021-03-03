Nilüfer'de pazarlar normal düzene döndü - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi, hafta içi kurulan pazarların tekrar eski günlerinde kurulacağını açıkladı.

Nilüfer Belediyesi, hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması üzerine ilçede kurulan meyve ve sebze pazarları ile giysi pazarlarının kurulduğu günleri tekrar eski düzenine getirdi. Buna göre normalde cumartesi ve pazar günleri kurulurken pandemi süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle hafta içinde kurulan pazarlar, tekrar eski günlerine döndü.

Buna göre Görükle Semt Pazarı, Çamlıca Üretici Pazarı, Altınşehir Semt Pazarı, Kızılcıklı Semt Pazarı, İhsaniye Giyim Pazarı, Beşevler Semt Pazarı, Nilüfer Organik Pazar artık cumartesi günleri kurulacak.

Yine bir süredir hafta içinde kurulan Konak Semt Pazarı, Ataevler Semt Pazarı, Karaman Üretici Pazarı, Göçmen Konutları Pazarı, 19 Mayıs Semt Pazarı da, artık pazar günleri kurulacak. Ayrıca her ayın üçüncü haftası kurulan İhsaniye Antika Pazarı da yine her ayın üçüncü pazar gününde meraklıları ile buluşacak. - BURSA